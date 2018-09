Verslaafd aan series? Deze 10 reeksen starten dit najaar in de Verenigde Staten DBJ

06 september 2018

11u30

Bron: Story 0 TV In het najaar begint het nieuwe televisieseizoen. Bij ons staat dat gelijk aan een heleboel nieuwe programma's, maar ook in het buitenland starten een heel aantal reeksen in september en oktober. Kijk hieronder wanneer je favoriete serie (opnieuw) begint.

American Horror Story, seizoen 8, 13 september op FX

American Horror Story staat erom bekend elk seizoen te werken met een vast groepje acteurs, maar met een hele nieuwe verhaallijn. Het plot van seizoen 1 heeft dan ook niets met seizoen twee te maken, en ga zo maar verder. Na succesvolle thema’s als ‘Freakshow’, ‘Hotel’ en ‘Cult’ is het nu raden naar het volgende. Hoewel programmamaker Ryan Murphy het liefst volledig geheim zou houden, hebben oplettende fans achterhaald dat het programma zou geregistreerd zijn onder ‘American Horror Story: Radioactive’. Dat doet vermoeden dat we enkele lugubere resultaten van een radioactieve ontploffing te zien zullen krijgen.

(lees verder onder de trailer)

The Big Bang Theory, seizoen 12, 25 september op CBS

Het elfde seizoen van 'The Big Bang Theory' eindigde met het huwelijk tussen Sheldon en Amy en dit twaalfde zou het allerlaatste zijn. Johnny Galecki (Leonard) had het einde aangegeven, maar dit voorjaar zette CBS-baas Kelly Kahl de deur toch opnieuw op een kier voor een dertiende seizoen. “Zolang schrijver Chuck Lorre goeie verhalen kan blijven bedenken, denk ik niet dat we met deze reeks moeten stoppen”, aldus de grote baas. Hoofdrolspeler Jim Parsons verdient nu 26 miljoen dollar per seizoen en is daarmee de best betaald tv-acteur ter wereld. Hij zou opnieuw opslag krijgen. Een trailer loste CBS nog niet.

(lees verder onder de foto)

Manifest, seizoen 1, 25 september op CBS

Stel: je neemt het neemt het vliegtuig en ondanks enige turbulentie land je toch veilig op je bestemming. Niets aan aan de hand, tot je merkt dat het op de aarde vijf jaar later is dan toen je vertrok en al je geliefden na hun rouwproces gewoon doorgegaan zijn met hun leven. Dat is de premisse van de nieuwe CBS-scifireeks. Grote namen zitten niet in de cast, maar geef toe, slecht klinkt het niet.

(lees verder onder de trailer)

NCIS, seizoen 16, 26 september op CBS

NCIS is nu al bijna tien jaar de meest bekeken dramareeks ter wereld en wordt in meer dan 200 regio's uitgezonden. Dat is bijzonder indrukwekkend. Hoofdrolspeler Mark Harmon (Special Agent Leroy Jethro Gibbs) heeft het slim aangepakt, want hij werkte zich op tot executive producer van de reeks. Elke cent die binnenkomt passeert via hem. Op tijd een trailer maken, lukte de executive producer nog niet.

(lees verder onder de foto)

New Amsterdam, seizoen 1, 26 september op NBC

Dit zou dé nieuwe ziekenhuisserie van het jaar moeten worden. De reeks speelt zich af in een openbaar ziekenhuis in New York, waar Ryan Eggold (90210 en Blacklist) de rol van sexy arts voor zich mag nemen. Hoe goed de reeks daadwerkelijk wordt, is natuurlijk afwachten.

(lees verder onder de trailer)

Grey’s Anatomy, seizoen 15, 28 september op ABC

Van een status als die van dé ultieme ziekenhuisreeks kan New Amsterdam alleen maar dromen, maar ondertussen zit Grey's Anatomy al aan zijn vijftiende seizoen. De reeks over de ontwikkelingen in het Grey Sloan Memorial evenaart daarmee George Clooney's E.R.. Aan het einde van seizoen 14 verlieten twee trouwe leden van de cast, Jessica Capshaw (in de serie Arizona Robbins) en Sarah Drew (April Kepner) de productie. Alle andere bekende personages zullen wel terugkeren.

(lees verder onder de trailer)

Modern Family, 27 september, seizoen 10 op ABC

Het tiende seizoen van 'Modern Family' is ook het allerlaatste. Producers en schrijvers Christopher Lloyd en Steve Levitan wilden er op het hoogtepunt een punt achter zetten. Levitan weet dat zijn publiek nog meer wil. "Juist daarom moeten we stoppen", liet hij optekenen. De reeks, rond drie gezinnen die samen een grote familie vormen, won vier Emmy's. Om de fans niet helemaal teleur te stellen, wordt er onderhandeld over een spin-off.

(lees verder onder de foto)

The Walking Dead, seizoen 9, 8 oktober op AMC

Een fantastische reeks, maar volgens heel wat kijkers een paar seizoenen te lang. In het negende en laatste seizoen zal Andrew Lincoln, die Rick Grimes vertolkt, er niet meer bij zijn. Lauren Cohen (Maggie) is er wel opnieuw bij. Ze wilde meer betaald worden en kreeg ook een loonsverhoging. Wat er in de zombiereeks staat te gebeuren, is nog niet duidelijk.

(lees verder onder de trailer)

Charmed, seizoen 1, 15 oktober op The CW

De remake van de populaire heksenreeks, die tussen 1998 en 2006 liep, gaat al maanden over de tongen. De drie 'nieuwe' rollen zijn gebaseerd op die van de originele heksen uit de vorige serie, en ook de verhaallijn verloopt erg gelijkaardig. “Belachelijk”, zo vindt Holly Marie Combs (44), de actrice die Piper speelde."Ik zal nooit snappen wat er straf, grappig of feministisch is aan een show die praktisch zegt dat de actrices te oud zijn geworden om een job te doen die ze 12 jaar gelden deden."

(lees verder onder de trailer)

The Rookie, seizoen 1, 17 oktober op ABC

Nathan Fillion, voor eeuwig en een dag bekend als de charmante schrijver Richard Castle uit de gelijknamige reeks, speelt dit keer een veertig jarige student aan de politieacademie. Hij is vastbesloten zijn droom eindelijk na te jagen en belandt dus als tussen de jonge broekjes in de academie. "Zelfs door mijn knieën gaan is een stunt voor mij", lachte de acteur wanneer hij terugblikt op de opnames.

(lees verder onder de trailer)

