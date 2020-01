Verschijnt vierde seizoen van ‘Stranger Things’ nog dit jaar? TK

05 januari 2020

21u56 0 TV Het gaat snel bij de makers van ‘Stranger Things’. Heel wat fans dachten dat ze tot 2021 gingen moeten wachten op het vierde seizoen, maar Netflix trakteerde hen nu op een verrassing. Een recente tweet doet uitschijnen dat de nieuwe reeks nog dit jaar gelanceerd zal worden.

Stranger Writers, de officiële account van de razend populaire Netflix-reeks, lanceerde tijdens de jaarwisseling een cryptische tweet. ‘We’re not in hawkins anymore’, staat er te lezen, met op de achtergrond de cijfers 2020. Volgens de fans kan dat maar één ding betekenen: het nieuwe seizoen komt er nog dit jaar aan.

Voorlopig is het nieuws nog niet bevestigd, en naar alle waarschijnlijkheid zullen we ook geduld moeten hebben tot dit najaar als de reeks in 2020 nog gelanceerd wordt. Matt en Ross Duffer, de bedenkers van ‘Stranger Things’, hebben wel al laten weten dat het vierde seizoen naar alle waarschijnlijkheid het laatste zal zijn.

┏━━┓┏━━┓┏━━┓┏━━┓

┗━┓┃┃┏┓┃┗━┓┃┃┏┓┃

┏━┛┃┃┃┃┃┏━┛┃┃┃┃┃

we’re not in hawkins anymore

┃┏━┛┃┃┃┃┃┏━┛┃┃┃┃

┃┗━┓┃┗┛┃┃┗━┓┃┗┛┃

┗━━┛┗━━┛┗━━┛┗━━┛ stranger writers(@ strangerwriters) link