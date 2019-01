Verrassing van formaat in ‘Thuis’: daar is Mayra weer MVO

15 januari 2019

00u00 0 TV In 'Thuis' vecht de kleine Sandrine nog steeds voor haar leven. Reden genoeg om het vliegtuig vanuit Kaapverdië te nemen om haar te bezoeken, moet haar adoptiemama Mayra gedacht hebben. En zo maakte het gehate personage van Muriel Bats (50) gisteren een korte comeback in de Eén-soap.

"Vlak voor mijn laatste opnamedag kreeg ik de vraag of ik zin had om toch nog eens terug te keren. 'Tuurlijk', antwoordde ik zonder één seconde te twijfelen. Toen later bleek dat Sandrinetje in het ziekenhuis zou liggen, was ik daar zelf door aangedaan. Zeker omdat Marie Robyn, die Sandrine speelt, zo'n toffe is."

Muriels terugkeer is slechts tijdelijk, maar daar heeft ze vrede mee. "Vorig jaar leek mijn leven na mijn ontslag vrij donker. Ik stopte ook met kijken naar 'Thuis'. Vandaag heb ik het gevoel dat het geleidelijk aan weer lichter wordt. Er staat in 2019 dan ook heel wat te gebeuren: ik breng een monoloog en speel mee in een danstheaterstuk."

'Thuis'

Eén 20.10 uur

