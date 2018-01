Gesponsorde inhoud Verrassing van formaat: deze actrice verlaat 'Familie' IDR

06u00

Bron: TV-Familie 2 Medialaan Familie TV Ini Massez (42) verlaat 'Familie'. Eind 2016 maakte de actrice haar opwachting in de soap als Viv, een vriendin van Linda (Hilde Van Wesepoel). Maar hoewel haar rol in eerste instantie tijdelijk was, groeide Viv al snel uit tot een geliefd personage. Nu verlaat ze de soap. Haar laatste opname is inmiddels al ingeblikt, weet TV Familie.

VTM bevestigt het ontslag, maar wil niet ingaan op de reden of de manier waarop ze uit de reeks verdwijnt. Het nieuws zal de soapkijkers zeker verrassen, want op dit moment is haar personage Viv erg geliefd en nog steeds in de running om het nieuwe lief van Benny te worden.

Voor Ini was de rol in 'Familie' destijds een hele opsteker. Voor 'Familie' had de actrice, die we onder andere kennen van 'Ella', 'Loslopend wild' en 'De Ridder', immers nog nooit in een soap meegespeeld. "Dit is een spannend debuut", vertelde ze daar indertijd over. "Viv zorgt voor een frisse wind en zet heel wat levens op z'n kop. Ook op romantisch vlak, ja."

Dat laatste was zeker niet gelogen. Zo raakte ze verwikkeld in een liefdesdriehoek met Jan Van den Bossche (Jef De Smedt) en zijn toenmalige echtgenote Linda. Viv's romance met Jan leidde zelfs het einde van zijn huwelijk.