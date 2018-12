Verrassing! Netflix dropt zonder aankondigen plots meer dan 15 topfilms TDS

07 december 2018

11u30 13 TV Goed nieuws voor alle filmfanaten, want ook Netflix heeft aan een Sinterklaasgeschenk gedacht voor alle abonnees. De streamingdienst heeft dan ook zomaar meer dan 15 topfilms aan het aanbod toegevoegd.

Heb je het komende weekend nog geen plannen? En weet je niet wat te bekijken op het kleine scherm? Dan brengt Netflix allicht soelaas. In de lijst van nieuwe films staan dan ook enkele toptitels, zoals de complete ‘Lord of the Rings’-trilogie. Daar blijft het niet bij, want ook de Harry Potter-fans worden op hun wenken bediend: zij kunnen vanaf nu eindeloos genieten van ‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’. Toch zin in een avondje lachen? Dan is de hilarische komedie ‘The Hangover’ ongetwijfeld een goede keuze.

Onze tips

‘Argo’: Oscarwinnende film van en met Ben Affleck

‘Argo’ is gebaseerd op ware feiten. Op 4 november 1979, wanneer de Iraanse revolutie haar hoogtepunt bereikt, bestormen militanten de Amerikaanse ambassade in Teheran, waarbij 52 Amerikanen gegijzeld worden. Midden in de chaos slagen zes Amerikanen er in om weg te glippen en toevlucht te zoeken in het huis van de Canadese ambassadeur. Het is maar een kwestie van tijd voor de zes worden ontdekt en gedood, dus komt CIA-specialist Tony Mendez (Ben Affleck) met een riskant plan voor de dag. Ben Affleck won er de Oscar voor ‘Beste Film’ mee.

‘Sully’: sterke biografische prent

Een film over het leven van de Amerikaanse piloot Chesley ‘Sully’ Sullenberger. Sully werd wereldberoemd nadat hij met een passagiersvliegtuig een noodlanding maakte op de New Yorkse Hudson River, waarmee de levens van de 155 mensen aan boord gered werden. Echter, waar Sully door het publiek en de media geprezen werd om zijn prestatie, ontvouwde zich op de achtergrond een onderzoek dat zijn reputatie en carrière dreigde te verwoesten.

‘Flipped’: romantische komedie voor alle leeftijden

‘Flipped’ vertelt het verhaal van Juli Baker en Bryce Loski. Juli houdt van kippen en zit vaak tijdenlang bovenin haar lievelingsboom voor zich uit te staren en gelooft, vanaf het begin dat ze zijn mooie blauwe ogen zag, dat ze ooit met Bryce zal gaan zoenen. Bryce voelt echter niet zoveel voor Juli. Hij vindt haar zelfs maar een beetje vreemd. In het laatste jaar basisschool verandert echter alles. Bryce begint Juli toch wel leuk te vinden, terwijl Juli begint te denken dat de mooie blauwe ogen van Bryce misschien wel net zo leeg zijn als hijzelf.

Alle andere toptitels die nieuw op Netflix zijn verschenen:

‘Blade Runner’

‘V for Vendetta’

‘Batman’

‘The Dark Knight’

‘Dark Knight Rises’

‘The Accountant’

‘Argo’

‘The Departed’

‘Sully’

‘The Hangover’

‘Fantastic Beasts’

‘Flipped’

‘A Man Apart’

Nóg meer!

Naast deze spontane actie pakt Netflix sowieso al uit in de maand december. Zo werden al 64 nieuwe Netflix Originals aangekondigd, naast de indrukwekkende lijst van geweldige series en films. Dat overzicht kan je hier nog eens bekijken.