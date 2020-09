Verrassing! Maak kennis met Zeemeermin, het nieuwe personage uit ‘The Masked Singer’ SDE

23 september 2020

12u01

Bron: VTM 0 TV Verrassingen troef in ‘ Verrassingen troef in ‘ The Masked Singer ’. Vrijdag maakt namelijk een nieuw personage haar opwachting: de gracieuze Zeemeermin.



The Masked Singer, de nieuwe vrijdagavondshow bij VTM, heeft zijn start niet gemist. Op sociale media, aan het koffieapparaat, onder vrienden: overal wordt gespeculeerd over welke bekende gezichten er achter de maskers zitten. En er is de aandachtige kijkers de voorbije dagen nog iets opgevallen. Het VTM-scherm liep bij momenten ‘onder water’, een duidelijke sneak peek naar de tweede show van ‘The Masked Singer’ nu vrijdag 25 september. Dat vermoeden wordt nu bevestigd, want de onderwaterbeelden luiden de komst in van Zeemeermin, een gloednieuw kostuum dat haar intrede doet in show 2.

Voor Monster geldt game over in ‘The Masked Singer’, maar zijn plek wordt vanaf vrijdag ingenomen door de gracieuze Zeemeermin. Met dit extra kostuum zorgt het programma opnieuw voor een verrassing. “Ik verschuil me al jaren diep in de zee, maar voor ‘The Masked Singer’ kom ik met plezier boven water”, licht Zeemeermin al een tipje van de sluier. “Ik ga mijn beste vin voorzetten.” Van alle Masked Singers is zij alvast diegene die elke vrijdag het langst bij de kapper zit. Haar ingewikkeld kapsel met lange vlecht neemt maar liefst een volledig uur in beslag op de kappersstoel. Zeemeermin staat voor haar vuurdoop lijnrecht tegenover Duiker. Wie wint dit onderwaterduel? En wie loopt het risico om ontmaskerd te worden?



‘The Masked Singer’, vrijdag om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.