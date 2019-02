Verrassing: ‘De Mol’ start dit jaar op 10 maart... zonder mol Mark Coenegracht

21 februari 2019

16u00 0 TV Een grote verrassing voor de vele fans van ‘De Mol’, de jaarlijkse televisiespeurtocht naar de verrader die het spel saboteert. De tien kandidaten van dit jaar zijn blijkbaar naar Vietnam vertrokken zonder een echte mol. Die werd pas ter plaatse tijdens de eerste uitzending aangeduid, na een mentale en fysieke allesbepalende proef. ‘De Mol’ start op VIER op zondag 10 maart om 20 uur.

Vlaanderen kon de voorbije dagen niet naast de slogan ‘De Mol weet niks’ kijken. Op grote reclameborden, op een banner in de lucht, op flyers. En zopas maakte presentator/gastheer Gilles De Coster bekend dat de nieuwe Mol-zoektocht op zondag 10 maart van start gaat... zonder een échte Mol. Die zal blijkbaar pas tijdens het verloop van de eerste aflevering worden aangeduid. Hij of zij - er zijn weer evenveel mannen als vrouwen - zal dus compleet onvoorbereid aan zijn job als saboteur moeten beginnen. En zal ook bij winst geen aanspraak kunnen maken op de mooie geldprijs. Vorig jaar won Lloyd Vermeulen nog 27.665 euro, al ging mol Pieter toen wel met alle aandacht lopen.

“Uit het filmpje dat we om 16 uur hebben gelanceerd, blijkt dat we op 10 maart van start gaan op VIER, maar veel belangrijker, dat we zonder echte mol aan ‘De Mol’ beginnen”, maakt Gilles De Coster duidelijk. “Dat is nooit eerder gebeurd. We zijn met tien kandidaten vertrokken, maar in tegenstelling tot vorige jaren, waar de Mol steevast vooraf werd aangeduid en volledig werd voorbereid, wordt de Mol nu pas tijdens de eerste aflevering gekozen. De kijker thuis gaat dat proces dus volledig kunnen volgen. Uiteraard gaan we niet verklappen wie wij uiteindelijk hebben aangeduid, we willen het plezier niet vergallen zou er geen plezier meer aan zijn hé. Maar de verrassing, de ontsteltenis bij de kandidaten, de ontreddering... die zal wel helemaal in de aflevering te zien zijn.”

‘Waarom die verandering? We proberen ieder jaar opnieuw te verrassen en de kijker op het verkeerde been te zetten. Niet dat we dwangmatig iets nieuws willen introduceren, maar doen wat niemand verwacht, willen we wel koesteren. Het idee om zonder mol te vertrekken, vonden we echt straf. En neen, het heeft niets te maken met het feit dat vorig jaar zeker drie kandidaten al snel Pieter als mol hadden aangeduid. Pieter was een voortreffelijke mol. We wilden dit jaar gewoon verrassend openen, met als extraatje dat de kijker bij aanvang voor het eerst meer weet dan de kandidaten. Doorgaans hink je als kijker achterop;u is er voorkennis.”

Technische hulpmiddelen

“Ik kan je zeggen dat de keuze om zonder mol te vertrekken verregaande gevolgen heeft gehad, vooral voor de speler die plots werd gebombardeerd tot mol. Vandaar de slogan van onze campagne: de mol weet niks, Jij weet niks, de ex-mollen weten niks. Het gevolg was dat we onze mol tijdens de opnames elke avond ter plaatse hebben moeten briefen. Voorgaande seizoenen kozen we de mol weken voor de opnames en zagen we hem of haar voor de start tientallen keren, bekeken we samen elke proef, gingen we na waar er eventueel kon gesaboteerd worden... Dat is nu dus allemaal niet gebeurd. Precies daarom hebben we een aantal speciale technische middelen ingezet om de Mol te informeren, maar daar kan ik verder niets over kwijt.”

“Ja, we hebben een risico genomen om met een totaal onvoorbereide Mol in Vietnam aan de slag te gaan, want we hebben met de redactie afgesproken om het spel correct te laten verlopen. Onze favoriete mol heeft dus niet gewonnen. Maar nu we al lang weer terug zijn, kan ik je melden dat het spel perfect is verlopen.”

Voorkennis

“De kijker heeft nu dus ook enige voorkennis. Als molzoeker zou ik zeker goed kijken naar mogelijke gedragswisselingen bij de kandidaten. Dat zou wel eens en goeie extra hint kunnen zijn.”

“Waarom we naar Vietnam zijn getrokken? Niet omdat het ver is. Het is wel een gevarieerd land waar je avontuur kan verwachten en waar je altijd in een zomers klimaat zit met lange dagen. Dat je de taal niet spreekt, de cultuur niet goed spreekt en het eten echt wel wat anders is, neem je erbij. Ik hou daar wel van’.

‘De Mol’ start op zondag 10 maart, om 20 uur.