Verrassende kus zorgt voor nieuwe wending in ‘Familie’ KD

19 oktober 2018

20u41

Bron: VTM 0 TV ‘Familie’ laat de kijkers met een verrast gevoel achter. De sluwe Marie beantwoordde de liefde van Cédric, maar heeft ze wel oprechte bedoelingen?

Weinig kijkers die het zagen aankomen. Marie kuste de veel jongeren Cédric vol op de mond. De tiener loopt al maanden als een wanhopige puppy achter haar aan, maar zij gaf steeds aan niets voor hem te voelen. Haar gedachten zaten steevast bij Lars, de vriend van Cédrics moeder.

Of het bij een eenmalige kus blijft, wil VTM niet kwijt. “De kus geeft de verhaallijn een nieuwe wending die de komende dagen heel wat in gang zal zetten”, laat de zender weten. Dat is waarschijnlijk een understatement. Dat Véronique, de moeder van Cédric en aartsrivale van Marie, niet vrolijk zal reageren op het nieuws staat vast. Vanaf maandag ontdekt de kijker welke vonken dat zal geven.