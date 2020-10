Verrassende artiest gaat schuil achter Otter: alle optredens - én hints - van ‘The Masked Singer’ aflevering 3 TDS

OPGELET, DIT ARTIKEL BEVAT SPOILERS!

TV Een nieuwe week, een nieuwe aflevering van Maar wie wás Otter nu eigenlijk? Een nieuwe week, een nieuwe aflevering van ‘The Masked Singer’ . Tijdens de indrukwekkende derde show van vrijdagavond zetten Jens Dendoncker (30), Julie Van den Steen (28) en Karen Damen (45) hun speurtocht naar de bekende gezichten achter de maskers onverminderd verder. Ook moest er weer afscheid worden genomen van een deelnemer: Otter werd deze week naar huis gestuurd.

Suikerspin met ‘Good As Hell’

Suikerspin gaf als eerste het beste van zichzelf. Hij of zij koos voor een catchy nummer: ‘Good As Hell’ van Lizzo. Maar wie was de mysterieuze nieuwkomer? “Die stem lijkt ouder dan ik eerst had geschat”, opperde Jens. Karen had twijfels: “Maar ik ken die benen wel van ergens”, grapte ze. Julie had wél meteen een verdachte op het oog: “Ik denk Olga Leyers, ook zij heeft een Antwerps accent en doet zo hyperkinetisch. Of is het toch Eline De Munck?” De jury kreeg nog een tip van suikerspin: “Ik zie er altijd piekfijn uit, maar een jogging kan ook stijlvol zijn.”

Otter met ‘Feeling Good’

Otter koos voor zijn of haar optreden voor ‘Feeling Good’ in de versie van Michael Bublé. “Dat is echt keigoe gezongen”, zei speurder Karen Damen. De jury kreeg na het optreden sterke vermoedens: “Het is nu bijna duidelijk”, klonk het unaniem. “‘A new life, a new day’... Die nummerkeuze slaat op Sam Bettens.” Ook Otter had nog een laatste tip voor de jury: “De sleutel naar het paradijs heb ik vast in de palm van mijn handen.”

Zeemeermin met ‘Physical’

Met ‘Physical’ van Dua Lipa kreeg Zeemeermin het speurdersteam aan het dansen. Maar dat werd snel vergeten, want voor Karen is het inmiddels een uitgemaakte zaak: het gaat volgens haar om ex-K3'tje Kathleen Aerts. “Ik hoor het mannen, dat is Kathleen”, zei ze. Zeker na de tip van Zeemeermin - “Ik was al te bewonderen in een museum” - was ze vastbesloten: “Ja hallo, wij hebben een K3-museum in Plopsaland. Daar hangen al onze kleedjes. En wij hebben alle drie een wassen beeld bij Madame Tussauds in Amsterdam.” Jens zat dan weer op een ander spoor: “Ik werd getriggerd door die fietsen en het nummer ‘Physical’. Zou het om iemand uit de sportwereld gaan? Ik denk ook dat het om een rijpere vrouw gaat, iemand van rond de 40. Ik denk ook aan Laura Lynn of Belle Perez.”

Aap met ‘Shallow’

Aap koos deze week voor een nummer dat de speurders niet meteen zagen aankomen: ‘Shallow’ van Lady Gaga en Bradley Cooper uit de film ‘A Star Is Born’. Er ontstond meteen heel wat twijfel over de identiteit achter het masker: “Ik vond Aap helemaal anders klinken dan de voorbije weken”, zei Niels twijfelend. Enkel Karen Damen is al overtuigd: “Het is Ruth Beeckmans”, meent zij. De tip van Aap bracht ook geen duidelijkheid: “Ik was vroeger zo’n dope chick, dat ik mijn auto tunede met karton.”

Wolf met ‘Man I Feel Like A Woman’

Wolf koos voor het stevige ‘Man I Feel Like A Woman’ van Shania Twain. Liet Wolf hier een vrouwelijk kantje mee zien? Of was het een afleidingsmanoeuvre voor de speurders? “Wie je ook wilt horen, die hoor je”, liet Guga zijn verwarring blijken. Maar Jens had alvast een theorie: “Het gaat over iemand die kookt en iets voorgehad heeft met de ‘boekskes’.” Uiteindelijk kwam de jury uit op één naam: Wout Bru. Daar had ook de tip van Wolf iets mee te maken: “Met mijn strafblad kan ik heel de studio behangen.”

Koningin met ‘Writing’s On The Wall’

Koningin zorgde voor een beetje drama, maar vooral voor een indrukwekkend optreden met ‘Writing’s On The Wall’, een cover van Sam Smith. “Dit is heel straf”, was Karen Damen onder de indruk. “Als dat geen zangeres is, dan is het wel heel straf”, zei ook Guga Baúl. De speurders zaten na het optreden plots op een spoor: alle tips en hints zouden weleens kunnen wijzen op Dana Winner. Koningin had tevens nog een mysterieuze tip: “Mijn vader is geen koning, maar een zwijn.”

Duiveltje met ‘Youngblood’

Duiveltje zette het podium in vuur en vlam met ‘Youngblood’ van 5 Seconds of Summer. Al bleven de speurders toch met meer vragen dan antwoorden achter. Van Sergio, over Alex Agnew tot Urbanus en Andy Peelman: verschillende namen passeerden de revue. “Ik dacht dat ik op het goede spoor zat met Louise Talpe, maar over Andy Peelman is toch ook wel wat te zeggen”, aldus Jens. De tip van Duiveltje kon niet meteen opheldering brengen: “Ik ben een Rood Duiveltje, maar mijn favoriete ploeg is F.C. De Kampioenen.”

Duiker met ‘Livin’ On A Prayer’

Met ‘Livin’ On A Prayer’ van Bon Jovi haalde Duiker alles uit de kast om in de wedstrijd te blijven. “Ik dacht eerst aan Wesley Sonck”, twijfelde Guga. Julie Van den Steen had zo haar eigen redenering klaar: “Duiker begon over maanlicht, en ik weet dat Mathieu Terryn van Bazart een single heeft daarover. Mathieu Terryn is ook veel met schoenen bezig, ik denk dat hij het is.” Ook Gene Thomas werd genoemd, maar daar ging Karen Damen niet mee akkoord. “Ik heb Gene dat nummer horen zingen tijdens ‘Liefde voor Muziek’, en hij is dit niet.” Duiker had ook nog een tip voor de speurders: “Ik kan tijdens het duiken beter niet te vaak naar beneden kijken, want ik heb last van hoogtevrees.”

