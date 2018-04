Verrassend nieuws in 'Blind Getrouwd': Lieve & Aljosja kiezen voor een latrelatie (+ wat u allemaal niet zag op tv) Mark Coenegracht

09 april 2018

21u46

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV "We gaan zien wat de toekomst brengt". Met die wat mysterieuze zin rondden Lieve & Aljosja de allerlaatste aflevering van ‘Blind Getrouwd’, waarin een geactualiseerde stand van zaken werd opgemaakt, af. Het sympathiekste koppel van de bende blijft hardnekkig verder werken aan hun relatie. Op eigen tempo. Traag, maar zeker. Zo blijven ze trouw aan hun eigen appartementje en kiezen ze voorlopig voor een echtelijke status maar in LAT-vorm. Vijf avonden samen, twee apart. "Dat werkt voorlopig het best", klonk het.

In een erg romantische bij wijlen emotionele slotaflevering van ‘Blind Getrouwd’, met hoog feel good gehalte, werd al snel bevestigd wat we een week eerder al wisten: Frie & Toon zijn verliefd en wonen samen. Bij hem. Esther & Tim houden van elkaar en zien hun relatie als ‘een gezinnetje’. Ze wonen bij hem. Klaar voor uitbreiding indien zich dat aanbiedt. Marjolein & Mike hebben niets meer met elkaar, maar zien ‘het experiment’ wel als een avontuur. Damiano & Wendy hebben na hun afgebroken huwelijk even afstand genomen, maar zijn nu ‘Best Friends Forever’. "We begrijpen beter dan ooit waarom de wetenschap ons bij elkaar heeft geplaatst. Alleen, de liefde laat zich niet leiden", zo lichtte Damiano toe.

Lees verder onder de beelden.

En dan is er nog het lentekoppel Lieve en Aljosja, knuffelduo bij uitstek, het tweetal dat Vlaanderen massaal omarmde en waarvoor iedereen duimt dat de vlam daar écht in de pan slaat. Al was het maar omdat mama Aljosja het ook in die slotaflevering flasbackgewijs zo lief verwoordde: "Zeg gewoon ja tegen elkaar. Ze is lief en sympathiek", klonkt het ontroerend.

Dat Aljosja en Lieve op de reünieavond nog een hecht koppel waren, was al snel duidelijk. Maar, veel meer dan het was omfloerste "we gaan zien wat de toekomst brengt" kwamen we als kijker niet te weten. Ook al omdat de twee dat ver van de tv-camera’s willen ontdekken.

Voorlopig kiezen de tortelduifjes voor een latrelatie. Daar spelen vooral praktische overwegingen in mee. Zo willen ze nog even hun appartementen in Brugge en Kortrijk behouden om in contact te blijven met hun respectievelijke vrienden en om gemakkelijker naar het werk te kunnen. Ze zijn jong en ze willen we wat, maar één of twee auto’s is geen prioriteit meer. Dat heeft dan wel organisatorische gevolgen… "We proberen vijf avonden op zeven bij elkaar te zijn. Dat werkt supergoed. Overigens, hoeveel koppels gaan na vier maanden al meteen samenwonen? We doen het allemaal op ons tempo, zonder ons druk te laten opleggen", maken de twee duidelijk. Toch hebben ze al plannen voor de vakantie. "Die is al geboekt, ja. In juni gaan we samen naar Cyprus".

Unieke duo’s

Terwijl Lieve en Aljosja dus hun eigen parcours uitstippelen, zitten Frie en Toon en Esther en Tim al een eind verder. In de twee gevallen een meer dan geslaagde match. In het gewone leven uitersten van elkaar. Frie en Toon duidelijk welstellend, klaar voor een trip naar Parijs, altijd in voor een etentje in een betere zaak, met z’n tweeën een keuze maken uit het schoenenaanbod. Esther en Tim sober, gefocust op het in elkaar passen van een puzzel met 1.000 stukjes van hun huwelijksfoto. Maar klaar om liefde met krullende hoofdletter te schrijven. "Ngo Oi Nei", klonk het bij Tim. "Ik hou van u", in het Chinees. Beter, in het Kantonees.

Lees verder onder de beelden.

Doorheen de uitzending leek Mike de minst gelukkige in heel het ‘Blind Getrouwd’-gebeuren. Soms wat afwezig, soms met vochtige ogen, nu en dan met een melancholische blik. Begrijpelijk, want het moet hard zijn om met je eigen fout gelopen experiment geconfronteerd te worden en daarnaast het prille geluk te mogen, of moeten, zien. Zelfs het verhaaltje over de brief die hij op Valentijn kreeg met een naaktfoto – "helemaal naakt??!!", riep Marjolein-, klonk triest. Net zoals het flatulatieprobleem dat plots lachend aan hem gelinkt werd. Toch hield hij zich sterk: "Het was een niet gemakkelijk traject, maar wat we meegemaakt hebben pakken ze ons niet meer af", vatte Mike aan het slot samen. Niet dat we plots jaloers waren.

Zo slowden de vijf koppels op hun huwelijksfeest

In de slotaflevering van ‘Blind Getrouwd’ konden we nog een laatste keer genieten van het huwelijksfeest van de vijf koppels. Zij kozen voor de volgende openingsdansen:

Aljosja & Lieve: ‘Lean On Me’, van Bill Withers.

Mike & Marjolein: ‘Why Tell Me Why’, van Anita Meyer.

Damiano & Wendy: ‘Stand By Me’, van Sarah Niemetz.

Toon & Frie: ‘Marry You’, van Michael Schulte.

Esther & Tim: ‘Perfect’, van Ed Sheeran.

Lees verder onder de beelden.

Wat je niét zag op TV:

Damiano en Wendy lachen er zelf mee dat ze alweer zoveel praten.

Aljosja en Lieve hebben het over kindjes maken.