Verrassend einde in De Mol: eindelijk zijn winnaar en 'saboteur' bekend (+ de beelden die u niet te zien kreeg) Mark Coenegracht

13 mei 2018

21u19

Bron: Eigen berichtgeving 805 TV Liegen, bedriegen, saboteren. Niet dadelijk acties en gedrag die gelinkt worden aan katholieke moraal, aan het doen en laten van een pastoor. Het maakte priester en godsdienstleraar Pieter Delanoy tot een kandidaat die misschien keihard kon spelen, maar in geen geval De Mol kon zijn. Dus toch, zo bleek tijdens de ontknoping van ‘De Mol’. De 21-jarige student Lloyd Vermeulen bleek de beste Moljager. Hij en Bahador Sabouri zaten al weken op hun prooi.

Is De Mol een pastoor?! Dat was de dwingende vraag, mogelijk een kreet van ongeloof, midden maart al, bij de voorstelling van de tien kandidaten die voor hun Mol-avontuur naar Mexico trokken. Uit de 10.131 kandidaten was dus een priester weerhouden. Straf, want uiteraard zou iedereen meteen vermoeden dat de programmamakers wilden stunten met een liegende, bedriegende, saboterende priester. Een spoor dat je maar beter niet kon volgen, want als De Mol-makers één ding niet doen, dan is het evident zijn. Dus toch! En precies dat was niet evident.

In een bijwijlen indrukwekkende finale, zeker qua beelden, knokten de drie finalisten zich naar het Ultieme Moment: de allerlaatste vragenronde-eliminatie. We wisten eerder al dat de drie heren op de hoogte waren wie van hen De Mol was. Bleef enkel de vraag voor de kijker wie dat was. In de allerlaatste proef bleek Pieter in de verste verte niet tot honderd te kunnen tellen. Lloyd en Baha deden dat tot op de seconde na precies. Met Lloyd nog iets preciezer. Plots vielen de puzzelstukken in elkaar. Niet Lloyd bleek De Mol, wél Pieter. Baha was duidelijk al weken een staalharde Moljager. Dat Lloyd dat ook was, was even schrikken. Maar dat Pieter zijn katholieke gewaden zomaar naast zich neer kon leggen, nog meer. Vloeken, spijs en drank zegenen, het Amerikaanse vierletterwoord ten overvloede gebruiken, intrigeren, saboteren, vals spelen, sterke drank achterover kappen, hij deed het allemaal met een uitgestreken engelengezicht, met de zegen van alle goden en heiligen. Straf spel.

"Hij zal er vol voor gaan"

Nu, voor alle duidelijkheid, Pieter Delanoy was en is niet zomaar een priester. De West-Vlaming haalde lang voor ‘De Mol’ al de media met zijn Facebook-protest tegen aartsbisschop Léonard én als uitvinder van de ‘churchie’, een selfie in de kerk. Nog voor aanvang van ‘De Mol’ werden we al verwittigd vanuit het bisdom Brugge: "Hij zal er vol voor gaan", klonk het toen.

Pieter Delanoy is priester, maar thans voltijds godsdienstleerkracht. Hij luistert graag naar Barry White en Aretha Franklin, supportert voor Club Brugge en meldt dat piano en orgel spelen zijn hobby’s zijn. Zijn grootste pluspunt? Zijn relativeringsvermogen. Zijn minpunt? Uitstelgedrag?

Straffe vent

Pieter Delanoy is absoluut een straffe vent. Naast zijn ‘churchie’ en zijn aanval tegen Léonard, in 2010 al, probeert hij met vzw Boeta kinderen in een township in Kaapstad verder te laten studeren. En vorig jaar maakte hij ‘radio Poverelleke’, een lokale versie van ‘Radio Gaga’.

Een priester die meedoet aan ‘De Mol’, die eventueel zou mollen? Dus liegen en saboteren. Daar zagen ze voor aanvang van de reeks geen probleem in bij het bisdom Brugge. "Pieter heeft ons dat een tijdje geleden laten weten. Het is volledig zijn keuze. Wij hebben daar niets op tegen. Integendeel. Wij moedigen onze mensen aan om zoveel mogelijk deel te nemen aan het publieke leven", aldus woordvoerster Inge Cordemans.

Laagterecord aan geld

Of het ethisch verantwoord is dat een pastoor meespeelt, en zijn charisma, uitstraling, persoonlijkheid gebruikt, misbruikt eigenlijk, om het vertrouwen van anderen te winnen is een andere vraag. "Het is en blijft een spel. En wie deelneemt moet zich aan alles verwachten", repliceert Pieter.

Feit is dat mijnheer pastoor erin slaagde om uitstekend te mollen. Hij haalde tot en met aflevering 6 slechts 1.401 euro. Een laagterecord. Maar zie, uitgerekend in aflevering 7 haalde hij dan 1.675 euro binnen. Om op die manier toch weer een boel kijkers te laten twijfelen of hun tunnelvisie bevestigd te zien. Al was dat (lage) bedrag nog altijd minder dan wat Bahador verdiende (5.238 euro) en Lloyd (3.271 euro). En was en is het de zalvende, verzoenende mijnheer pastoor die er voor zorgde dat de dames zo snel sneuvelden? Lieten de vrouwen zich gewillig strikken door Delanoy? Geen toeval ook dat twee stoere binken het priester-imago snel aan de kant schoven. Om een gewiekst spelende Mol te ontdekken. De Mol is nooit wat je denkt.

Gesneuveld

Kelly (39), psycholoog

Channy (26), maatschappelijk assistente

Jeffrey (40), chauffeur

Katrien (54), eventmanager

Steve (60), huisarts

Joke (32), dierenarts

Pascale (44), marine-officier

In de pot

Voor winnaar Lloyd: 27.665 euro

Verloren: 78.085 euro

De Mol: priester en godsdienstleraar Pieter Delanoy (33)