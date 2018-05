Verrassend: drie 'Familie'-personages maken hun comeback HL

22 mei 2018

11u55

Bron: Eigen berichtgeving 3 TV Vanavond duikt een opmerkelijk personage terug op in Familie. Lars en Hanne verwelkomen hoog bezoek op Fashion. Brigitte De Wulf ( gespeeld door Janine Bischops) brengt haar zoon een verrassingsbezoekje en wil door hem rondgeleid worden in het bedrijf. En ze is niet de enige die terugkeert naar de reeks.

Het is niet de eerste keer dat Janine Bischops Brigitte speelt in 'Familie'. Vorige keer maakte ze het familiegeheim bekend dat Guido Van Den Bossche (Karel Deruwe) haar vader is. Wat tot de veelbesproken mini-comeback heeft geleid van Deruwe.

Brigitte is niet de enige oude bekende die opnieuw opduikt in de populaire soap. Ook Maarten (Michael Vroemans) keerde uit het buitenland terug om bij zijn Evy te zijn. Zijn terugkomst is echter kort, want eind juni plant hij een terugkeer naar India.

Het derde personage dat binnenkort zijn opwachting maakt is Bart (Chris Van Tonghelen). De zoon van Jan woont en werkt in Dubai, maar werd opnieuw op de set van 'Familie' gespot. Jef Desmet verklapte zijn terugkeer met een foto op Instagram. Maar hoelang Bart dit keer in het verhaal zal blijven is voorlopig nog een raadsel.

'Familie', vanavond om 20u00 bij VTM.

