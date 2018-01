Verrassend: deze klepper wordt de opvolger van Bart De Pauw als presentator van ‘Twee tot de zesde macht' Jeroen Meus volgt hem op als quizmaster Mark Coenegrachts

Bron: Eigen berichtgeving 1 © VRT TV Goed nieuws voor haast 1,2 miljoen kijkers die trouwe fan waren van de prima Eén-quiz ‘Twee tot de Zesde Macht’. Het zondagavondprogramma krijgt een vervolg. Op Eén. Zonder Bart De Pauw, maar wel met Jeroen Meus als diens opmerkelijke opvolger. De VRT plant het vervolg van de quiz ten vroegste voor volgend voorjaar.

Na weken van vertrouwelijke gesprekken, van wikken en wegen, schuiven en verschuiven, zijn de puzzelstukken in elkaar gevallen. Er komt een vervolg van ‘Twee tot de Zesde Macht’ op Eén, zonder bedenker en presentator Bart De Pauw. De openbare omroep hervat wél de samenwerking met Koeken Troef, het productiehuis van De Pauw. Voor De Pauw blijven de VRT-deuren hermetisch gesloten. Zijn exclusiviteitscontract is inmiddels afgelopen en werd niet verlengd.

Meus al langer kandidaat

Dat Meus opduikt als tv-presentator kan verrassend lijken, maar is dat niet helemaal. In een eindejaarsinterview met het weekblad Humo maakte Meus al bekend dat hij zichzelf kandidaat had gesteld om Bart De Pauw op te volgen. "Ik maakte al even deel uit van het meubilair van Twee tot de Zesde Macht. Toen bekend raakte dat de quiz met onmiddellijke ingang werd geschrapt, heb ik voorgesteld om de resterende uitzendingen opnieuw op te nemen, met dezelfde koppels en dezelfde vragen en een wisselende presentator. Ik een paar afleveringen, Tom Waes een paar. Jammer genoeg was dat juridisch niet haalbaar", aldus Meus toen.

Het voorstel van Meus werd door de VRT-bazen niet in de vuilbak gedeponeerd. De voorbije weken en maanden werd naarstig afgetast wat de pistes waren die met ‘Twee tot de Zesde Macht’ konden bewandeld worden: de VRT gaat de kok klaarstomen als quizmaster.

Wat voorafging

Bart De Pauw werd in november van vorig jaar door de VRT-top bedankt voor bewezen diensten na een resem klachten over ‘grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie’. De samenwerking met De Pauw werd toen ‘per direct’ beëindigd, het programma ‘Twee tot de Zesde Macht’ afgevoerd en de samenwerking met Koeken Troef on-hold gezet.

© VRT Jeroen Meus was vorig seizoen te zien als kandidaat in 'Twee tot de Zesde Macht'.