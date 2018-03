Verrassend: bijna 2 op de 3 kijkers van 'Temptation Island' zijn hoger opgeleid DBJ

15 maart 2018

11u50

Bron: VIJF, AD 354 TV ‘Temptation Island’ breekt al haar records. Het nieuwe seizoen is na zeven afleveringen goed voor gemiddeld 733.356 kijkers en 49,8% marktaandeel bij de commerciële doelgroep tussen 20 en 49. Uit de kijkcijfers blijkt ook dat 2 op de 3 kijkers afkomstig zijn uit 'hogere sociale groepen'.

Het nieuwe seizoen van 'Temptation Island' scoort beter dan alle voorgaande. Zo goed als de helft van de televisiekijkers uit de commerciële doelgroep kijkt op donderdagavond naar de ultieme guilty pleasure. Veel van die kijkers beschikken over een hoog sociaal profiel. "Het profiel van de 'Temptation Island'-kijker is heel jong, vrouwelijk en upscale", zegt Barbara Salomon van VIJF.

Nu blijkt uit de precieze cijfers dat 2 op de 3 van die kijkers afkomstig zijn uit een 'hogere sociale groep'. "Een sociale groep wordt gezien als een combinatie van opleiding en beroepsniveau. Op basis van de Vlaamse CIM-cijfers kunnen we de sociale groepen duiden, maar concrete gegevens over het opleidingsniveau van deze kijkers kunnen we daarentegen niet bezorgen", zegt Salomon. "Bovendien trok 'Temptation Island' over de drie seizoenen altijd al hoger sociaal geprofileerde personen aan. Maar zoals met alle programma's die dergelijke hoge kijkcijfers halen spreekt 'Temptation Island' uiteraard in de eerste plaats alle lagen van de bevolking aan."

Ook in Nederland

Ook in Nederland zijn het vooral hoogopgeleiden die naar de ultieme relatietest kijken. De kijkcijfers scoren ook daar hoog, gemiddeld trekt het programma 720.000 kijkers per aflevering (inclusief later terugkijken). Bijna de helft daarvan (zo'n 345.000) is hoog opgeleid (hogeschool- of universiteitsniveau). De cijfers van de Nederlandse stichting Kijkonderzoek wijzen uit dat slechts een klein deel (68.000) laag opgeleid is, dat wil zeggen alleen basisschool.

