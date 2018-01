Verrassend: Bieke Ilegems én Erik Goossens gaan boksen voor VTM-programma ‘Boxing Stars’ MC

Erik Goossens en Bieke Illegems TV VTM pakt later dit voorjaar uit met 'Boxing Stars', een boksshow waarin BV's het in de boksring tegen elkaar opnemen. Meest in het oog springende namen is het koppel Bieke Ilegems & Erik Goossens. Verder zullen ook Oscar Willems ('Spitsbroers'), Marie Verhulst, de dochter van Samson-baasje Gert, mevrouw Jeroen Meus Stéphanie De Roover, acteur Bill Barberis, comedian Kamal Kharmach, ooit 200 kilo zwaar en nu nog 78 kilo, Natalia, Laura Tesoro en VTM-journalist Faroek Ozgünes in de ring stappen.

Meest opvallende namen zijn ongetwijfeld Bieke Ilegems en Erik Goossens. Eind 2014 werden ze nog de winnaars van het VTM-dansprogramma ‘Dansdate’, waarin ze als koppel het complete dansgamma bijzonder goed beheersten. In oktober van vorig jaar maakte Bieke in een boek bekend dat Erik uitgerekend in die hectische periode van het dansprogramma een affaire had. Het koppel ruimde puin en overleefde de huwelijkscrisis. Straks duiken ze beide op in ‘Boxing Stars’, al zullen ze uiteraard niet tegen elkaar in de ring staan.

Alle kandidaten hebben inmiddels de trainingen aangevat. Ze hebben een pakket van twintig uur bokstraining aangeboden gekregen, maar kunnen uiteraard hun conditie zelf nog verder aanscherpen. Zo vindt Faroek Ozgünes bijvoorbeeld dat hij meer moet trainen. ‘Ik wil drie keer per week kunnen boksen en heb ook nog looptrainingen ingelast’, klinkt het. Ozgünes is dan ook niet de eerste de beste amateur-bokser. Hij heeft nog aan thaiboksen gedaan en beoefent inmiddels de ‘Mixed Martial Arts’. ‘Mijn conditie is niet om over haar huis te schrijven, maar ik weet dat mijn slagen aankomen. Eerlijk, ik zou niet graag tegen mezelf vechten’, klinkt het.

VTM Bill Barberis

VTM Oscar Willems

VTM Marie Verhulst