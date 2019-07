Exclusief voor abonnees Veroorzaakt stripper Max de breuk van Pommelizio in ‘Temptation Island VIPS’?: “Er gaat er iets gigantisch gebeuren” Kimberly Rallis

09 juli 2019

18u46

Bron: AD.nl 0 TV Ordinair, zo bestempelt Max Wijnen (25) uit het Nederlandse Hattem het tv-programma ‘Temptation Island’. Toch doet hij mee, als verleider in de VIP-editie. Hij moet geen ‘gewone’ vrouwen verleiden, maar bekende. Een extra uitdaging. “Ik heb veel chaos veroorzaakt”, klinkt het. En daarbij lijkt hij zich vooral op Pommeline gefocust te hebben.

Je bent twee keer eerder gevraagd voor ‘Temptation Island’. Het antwoord was toen duidelijk nee. Waarom doe je nu wel mee?

Ik vond het een ordinair programma. Te laagdrempelig. Ik sta op een online boekingsite als stripper, en doe shows met de Candymen voor tussen de zeshonderd en zesduizend vrouwen. Dat is volledig naakt ja. Via dat wereldje ben ik een paar keer gevraagd. Dit keer heb ik ja gezegd omdat het een opstap is om dingen te bereiken. Daarom heb ik het gedaan.

