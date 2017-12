Verontrustend: er wordt te veel gerookt in Netflix-series MVO

09u59

Bron: Showbizz Site 0 Netflix Frank en Claire aan de sigaret in 'House of Cards'. TV Er wordt te veel gerookt in Netflix-series. Dat vindt althans het Nederlandse anti-kankerfonds KWF. Volgens laat de streamingdienst bovengemiddeld veel sigaretten en rokende personages zien.

Uit een onderzoek van het KWF blijkt namelijk dat er gemiddeld drie keer gerookt wordt aflevering die Netflix uitzendt. De series waarin het meest wordt gerookt, zijn 'Californication', 'Homeland', 'Orange is the New Black' en 'Sons of Anarchy'.

In 'House of Cards' maken hoofdpersonages Claire en Frank Underwood er zelfs een gewoonte van om samen bij het raam te roken wanneer ze belangrijke conversaties voeren.

"Zien roken doet roken", klinkt het bij het anti-kankerfonds. "Dat blijkt uit alle onderzoeken. Tabaksreclame op televisie is bij wet verboden. Maar bij televisieseries ligt dat lastiger, al zijn de gevaren dezelfde. Jongeren die in series zien dat er wordt gerookt, komen sneller op het idee om zelf een sigaret op te steken.”

Het onderzoek focuste zich niet op serieus zoals 'Mad Men' en 'The Crown', die zich afspelen in de jaren 50 of 60. In die periode was roken namelijk compleet normaal in de samenleving.