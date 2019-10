Véronique Leysen heeft koffiebar Maurice na twee jaar eindelijk verkocht, maar niet aan een vrouw SDE

09 oktober 2019

23u08

Bron: Eén 0 TV Twee jaar lang zocht Véronique Leysen naar een vrouwelijke overnemer voor haar koffiebar, maar dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. In ‘Vandaag’ vertelt ze dat haar zaak in Berchem eindelijk verkocht is, maar niet aan een vrouw.

Véronique Leysen zocht heel bewust naar een vrouwelijke overnemer voor haar zaak. “Ik heb twee jaar lang gezocht", vertelt ze in ‘Vandaag’. “Eén jaar passief en het volgende jaar echt wel actief." Maar het bleek niet zo eenvoudig om een geschikte kandidaat te vinden: “Ik heb gigantisch veel vrouwen ontmoet: ik heb er een stuk of vijftig gezien. En die waren superenthousiast en hadden een plan en een heel grote passie. Maar toen puntje bij paaltje kwam, en we samenzaten en ze een bod wilden doen, trokken ze zich terug omdat ze het risico niet durfden te nemen.”

“Naar mijn gevoel ging dat vaak om verschillende dingen: geen risico durven nemen, en veel te veel waarde hechten aan meningen van buitenaf. Ik ga eens met mijn partner komen. En met mijn vriendin. En met mijn mama. En iedereen heeft altijd wel een mening en iets aan te merken.” En dus verkocht Véronique haar zaak uiteindelijk aan twee mannen.