Véronique De Kock verrassende gast in 'Die Huis' MVO

14 maart 2018

11u14

Eric Goens heeft een verrassende naam toegevoegd aan zijn programma Die Huis. Véronique De Kock (40) is te gast in Zuid-Afrika.

Véronique De Kock verzamelde de voorbije dagen duizenden likes op Instagram met foto's in bikini en badpak, genomen in het Zuid-Afrikaanse Kaapstad. Daar was ze blijkbaar met reden: om te gast te zijn in 'Die Huis'. Het is een eerder verrassende naam voor het programma, dus men kan beginnen uitkijken naar de verhalen die Véronique kwijt wil over haar leven. In het programma 'Gert Late Night' ­vertelde ze in bed bij James Cooke nog dat ze nog elke dag met vooroordelen worstelt: “Je mag het nog van de daken schreeuwen, dat gaat nooit stoppen”.

In 'Die Huis' zitten dit najaar ook Stefaan Degand, staatssecretaris Zuhal Demir, zanger Christoff en Danira Boukhriss.