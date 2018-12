Vermoorde Evy duikt weer op in nieuwe webserie van ‘Familie’ DUBBELE PORTIE 'FAMILIE' IN DE KERSTVAKANTIE: OP TV ÉN ONLINE Hans Luyten

21 december 2018

00u00 0 TV Net als vorig jaar trakteert 'Familie' haar fans ook deze kerst op een nieuwe webreeks. 'Koorts' zal de kijker vooral doen griezelen, want de vermoorde Evy (Marianne Devriese) duikt er onverwacht op. Ook de midseizoensfinale zal voor extra spanning zorgen: op 4 januari zal eindelijk te zien zijn wie Amélie (Erika Van Tielen) heeft neergestoken.

Het wordt stilaan een traditie bij 'Familie' om ook tijdens de winterdagen extra uit te pakken. Dit jaar doet de VTM-soap dat met een midseizoensfinale én een nieuwe webserie. Vorig jaar draaide de webisode 'Loft Lars' rond het personage van Kürt Rogiers. Lars werd toen na een passionele nacht met één van zijn scharrels op een mysterieuze manier gegijzeld op zijn loft. Ex-Miss België Ellen Petri was er zijn tegenspeelster.

"Die webserie was een groot succes met meer dan 1 miljoen views", vertelt Wim Feyaerts, creative producer bij 'Familie'. "Vandaar dat we dit jaar zeker een nieuwe winterreeks wilden. Deze keer duiken we in het hoofd van Marie. Het getormenteerde personage van Lien Van de Kelder ging een tweetal weken geleden door het lint tijdens haar ruzie met Evy. Die liep zo uit de hand dat Marie Evy zelfs wurgde. De kijker heeft nog niet gezien wat Marie met het lijk gedaan heeft, maar Evy is wel degelijk dood. Dat wordt één van de volgende dagen op tv duidelijk, wanneer het dode lichaam alsnog ontdekt wordt. In de nieuwe minireeks tonen we hoe de doodsstrijd van Evy in het hoofd van Marie blijft rondspoken en hoe haar knagende geweten voor nachtmerries blijft zorgen. 'Koorts' start wanneer Marie badend in het zweet wakker wordt en opgelucht is dat de zoveelste nachtmerrie weer voorbij is. Maar dan duikt Evy op. De vraag die de kijker en Marie zich doorheen de minithriller blijven stellen, is dan ook of dit nu een miraculeuze verrijzenis of een ijldroom uit schuldgevoel is."

Voor actrice Lien Van de Kelder waren de opnames van 'Koorts' geen lachertje. "Soms was het op de set echt geschift", zegt ze. "Een trip van grote emoties, maar heel uitdagend om te spelen. Sommige opnames vonden in de vroege ochtend plaats in een donker en mistig bos. Drie kousenbroeken en een boel warmteplakkers deden gelukkig wonderen. Maar de regisseur is erin geslaagd om de webreeks bij momenten écht creepy te maken."

Proces Veronique

'Koorts' telt negen afleveringen van zo'n drie minuten, die vanaf kerstdag enkel online te zien zijn op vtm.be en in de VTM-app. "We willen onze vaste fans natuurlijk niet straffen als ze die webserie niet kunnen volgen", gaat Feyaerts verder. "Vandaar dat de gewone afleveringen van 'Familie' niet voortbouwen op wat er in de webserie te zien is."

Maar ook in de tv-serie, die ook gewoon doorloopt, is er voldoende spanning. "Op woensdag 2 januari start op tv het proces van Veronique. Zij zit op dit moment nog in de cel op verdenking van moord op Amélie. Tijdens het proces zal duidelijk worden of dat terecht is. In de midseizoensfinale op vrijdag 4 januari krijgt de kijker aan de hand van flashbacks te zien wat er zich eind juni, tijdens de vorige seizoensfinale, precies heeft afgespeeld in de keuken van Veronique. En dus ook wie de agressor is die Amélie heeft neergestoken."

'Koorts' is van dinsdag 25 december tot en met woensdag 2 januari te volgen op vtm.be en de VTM-app.