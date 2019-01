Verminkt voor het leven na vliegtuigcrash, maar niet te kloppen: verbrande vrouw krijgt Golden Buzzer in ‘America’s Got Talent’ KD

29 januari 2019

12u00 12 TV In 2005 liet Kechi Okwuchi (29) bijna het leven nadat ze betrokken raakte bij een zware vliegtuigcrash die aan 107 mensen het leven kostte. Jaren later gooit ze hoge ogen met haar deelname aan ‘America’s Got Talent: The Champions’, wat haar een Golden Buzzer oplevert.

Toen Kechi 16 jaar was, zat ze aan boord van een vliegtuig dat boven Nigeria neerstortte, wat aan 107 mensen het leven kostte. Slechts twee mensen overleefden de ramp. Kechi was de enige minderjarige die het ongeval kon navertellen, al vreesden dokters lange tijd voor haar leven. Door de crash had Kechi derdegraads brandwonden, die nog altijd zichtbaar zijn, en bestond de kans dat ze zou bezwijken aan die verwondingen.

In 2017 besliste de vrouw dat ze wou vechten voor haar leven en niet langer een slachtoffer van de ramp wilde zijn. Ze deed auditie voor ‘America’s Got Talent’ en werd getipt voor de overwinning. “Deze show heeft me geleerd dat er een leven is na de brandwonden. Ik heb het gevoel dat ik dit verschuldigd ben aan de kinderen die hun leven lieten bij het accident, om hen trots te maken.” De Nigeriaanse vrouw won de finale echter niet, die eer viel te beurt aan buikspreekster Darci Lynne.

Kechi neemt nu deel aan ‘America’s Got Talent: The Champions’, waarin voormalige winnaars en finalisten uit diverse landen het tegen elkaar opnemen. Ze zong ‘You Are The Reason’ van Adam Scott en overdonderde zo de jury en het publiek. Howie Mandel sprak lovende woorden. “Je bent niet alleen een winnaar voor deze show, je bent een winnaar in het leven”, aldus het jurylid. Simon Cowell gaf haar nu een Golden Buzzer, waardoor de vrouw rechtstreeks doorgaat naar de finale. Al moest ze daarvoor eerst wat zenuwslopende seconden doorstaan. Simon zei namelijk dat hij haar optreden niet goed vond, waarna hij uitgejouwd werd door het publiek. Het bleek echter om een grapje te gaan, want de Brit schreeuwde daarna uit dat hij het geweldig vond, alvorens hij op de Golden Buzzer drukte.