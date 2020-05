Verlies jij je hart? Leer hier de eerste drie boeren uit ‘Boer Zkt. Vrouw’ in twee minuten tijd nóg beter kennen TDS

06 mei 2020

20u07

Bron: VTM 0

Een 29-jarige paardenverzorgster en trainster, een amper 23-jarige pluimveeboer en een 36-jarige perenkweker. Dat zijn de eerste drie kandidaten van het nieuwe seizoen ‘Boer Zkt. Vrouw: Home Sweet Home’. Ze zijn allen bijzonder succesvol in hun job maar op zoek naar de grote liefde om hun leven helemaal perfect te krijgen. Leer de eerste drie boeren van een nieuw seizoen in 2 minuten tijd nóg beter kennen.



Doet één van hen je hart sneller slaan? Inschrijven kan via de website van VTM of deze link.