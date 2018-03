Verliefde Lore uit 'Down The Road' laat niemand onberoerd: "Hij zegt altijd dat ik een mooi meisje ben" TDS

08 maart 2018

11u53

Bron: VRT 1 TV In het nieuwe VRT-programma 'Down the road' gaat Dieter Coppens samen met zes jongvolwassenen met het syndroom van Down een avontuurlijke uitdaging aan: ze maken een roadtrip door zeven landen. Tijdens de tweede uitzending eerder deze week v erplaatste de groep zich van Nederland naar Duitsland. Hun reis leverde weer serieus wat ontroerende beelden op.

Zo wordt de kijker getrakteerd op mooie beelden van een verliefde Lore (33). Zij is heel avontuurlijk, stoer en sociaal. Ze is onmiddellijk de vriend van iedereen. Lore houdt van ambiance en brengt er graag de sfeer in met wat muziek. Achter al het stoere schuilt ook wel een klein hartje. Net zoals iedereen wil ze graag een liefje en bij de groep horen.

In de groep kan Lore het snel vinden met Kevin. Op het eerste zicht is hij een stoere kerel, maar hij geeft een peperkoeken hart. Kevin staat voor iedereen klaar en is bijna nooit boos of verdrietig. Kevin is altijd te vinden voor een goede mop, is een grote voetbalfan, eet graag frietjes en houdt van mooie meisjes. Lore behoort volgens hem dan ook zeker en vast tot die categorie.

Naast verliefdheid kwam er ook heel wat avontuur aan bod. Er stond onder andere een avontuurlijke dropping op het programma. De groep wordt steeds hechter en hechter. Ze mochten zelf de weg zoeken naar hun slaapplaats. Wie doen het beter: de jongens of de meisjes?

De groep houdt halt in zeven landen: België, Nederland, Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Zwisterland en Italië. Telkens gaan ze op zoek naar hun eigen grenzen, maken ze kennis met lokale lekkernijen, en genieten ze van elkaars gezelschap.