Verleidster Zwanetta: "Ik moest van de productie een pruik dragen"

22 maart 2018

Bron: #First 12 TV We leerden verleidster Zwanetta uit 'Temptation Island' kennen vanwege haar wilde krullen. We leerden verleidster Zwanetta uit 'Temptation Island' kennen vanwege haar wilde krullen. Eerder liet ze al weten een fan te zijn van pruiken, maar ze was eigenlijk niet van plan er eentje te dragen op het eiland.

Op het Nederlandse Youtube-kanaal #First liet verleidster Zwanetta zich uit over haar schoonheidsgeheimen. Ze vertelt dat ze graag pruiken draagt, maar eigenlijk wilde ze met zelfgemaakte vlechtjes naar Thailand vertrekken. "Ik had op de casting m'n eigen haar gekruld", zegt de verleidster. "Later wilde ik dan met vlechtjes naar 'Temptation Island' gaan, maar dat mocht niet. Ik wilde ook niet elke dag mijn haar krullen in dat hete weer, dus dan heb ik maar een pruik gekocht."

Een pruik kost Zwanetta ook een flinke duit. "Dat kan van 200 tot duizenden euro's oplopen", vertelt ze. Ondanks haar meer dan 100.000 volgers op Instragram betaalt de pruiken ook zelf en wordt ze dus niet gesponsord.

De Nederlandse was ook erg openhartig over plastische chirurgie, ze had namelijk net nog haar lippen opnieuw laten opspuiten. "Ik vond m'n lippen wel ok, maar ik vond dat m'n bovenlip wat groter kon", klinkt het. Op haar lijst staat ook nog een borstvergroting. "Ik wil ze niet groter. Ik wil gewoon mijn eigen vorm, maar iets voller."

Zwanetta pronkt met haar pruiken op Instagram.

Cant get enough with the hair from @charleneslace 🔥🔥🔥 #wig #greyhair Een foto die is geplaatst door null (@zwanettameyer) op 15 mrt 2018 om 12:44 CET

#puma 🖤 Shot by: @dianfotografie MUA: @zwanettameyer &@veerlewijnen_ Hair: @shannoa_ Een foto die is geplaatst door null (@zwanettameyer) op 03 mrt 2018 om 21:04 CET

#prettyinpink #braids Een foto die is geplaatst door null (@zwanettameyer) op 10 sep 2017 om 14:48 CEST