Verleidster Tisha hard voor ‘Temptation Island’-koppels: “Die jongens zijn zó saai! Behalve één…”

22 maart 2019

We schreven het al: er valt weinig vuurwerk te bespeuren op 'Temptation Island' dit jaar. 'Zo sáái', klinkt het. Maar dat is - voor alle duidelijkheid - níet de schuld van de verleid(st)ers. Volgens verleidster Tisha (24) ligt het aan de koppels. 'Die zijn dit jaar wel erg slecht gekozen', zegt de Limburgse. 'Er waren zoveel aanmeldingen, onbegrijpelijk dat het deze vier geworden zijn.'

‘Het was hen enkel te doen om de bekendheid die ze met een deelname kunnen krijgen’, zegt ze. ‘Als single snap ik dat nog, maar als koppel? De mannen zeiden voortdurend dat het maar een spel is, maar sorry: dit is geen spelletje. Het is een test. En drie van de vier mannen hadden niet eens de moed om aan die test te beginnen. Ik vond het belachelijk gedrag, om eerlijk te zijn. Als de mannen zich wat meer hadden opengesteld, dan was er al wat meer spanning geweest. Nu, ik kan nog niets verklappen, maar ik kan iedereen wel aanraden om toch te blijven kijken. Er gaan wel nog dingen gebeuren...’

Portie drama

De makers van ‘Temptation Island’ hebben alvast twee nieuwe verleiders op het eiland gedropt: Denzel (21) bij de vrouwen en Hung (27) bij de mannen.

Spijt heeft Tisha niet van haar deelname. ‘Ik heb een heel fijne band opgebouwd met de vrijgezelle dames. Maar eerlijk? Ik had wel liever meegedaan aan een ‘Temptation Island’ waarin de koppels iets... ja, heviger waren. Weet je wat trouwens wel grappig is? Ik ben in de periode van ‘Temptation Island’ ook gevraagd om mee te doen aan ‘Ex on the Beach: Doule Dutch’. Ik heb toen geweigerd, maar ze mogen mij altijd opnieuw contacteren. Dan zal ik mijn portie drama wel krijgen.’ (lacht) IDR

Heikki & Milou

Het enige koppel dat terecht meedeed, vindt Tisha. ‘Heikki is niet meteen mijn type, maar hij is wel een heel sociaal iemand. Hij was ook degene die zich het meest openstelde voor verleiding. De andere mannen vond ik echt bizar. Allez: je zit daar met een hoop mooie vrouwen en je kijkt er niet eens naar!’

Morgan & Rodanya

Tisha richtte haar pijlen op Morgan, maar hij hapte niet toe. ‘Tja, die jongen heeft weinig karakter. Al vind ik het moeilijk om hem dat te verwijten, want hij is nog zo jong. En Rodanya, tja... Kijk, ik heb het hart op de tong. Dus ik had gezegd dat ik de dames saai vond, en dat je dat ook over hun vriendjes kon zeggen. Rodanya voelde zich daar persoonlijk door beledigd. En toen viel ze me aan op haar sociale media. Ze wist toch aan welk programma ze meedeed, hé? Dat er ook singles zouden zijn die haar vriend in de val zouden proberen te lokken. Maar eerlijk, het was moeilijk. Niet dat Morgan geen fun wilde hebben, maar hij was voortdurend bezig met wat de camera’s zouden registreren. Terwijl je toch perfect met een meisje kan dansen zonder dat je daarna meteen seks hebt met haar? Dát is de relatietest. Niet: ik ontwijk alle dames.’

‘Nu, Morgan en ik sturen mekaar nog berichten via Snapchat. In een andere wereld, zonder camera’s, had hij Rodanya wel bedrogen met mij. Als ik dat nu zou willen, dan zou dat een koud kunstje zijn. Daar ben ik van overtuigd. Da’s bij mij altijd zo: in het dagelijkse leven moet ik geen moeite doen om een man te versieren.’

Sidney & Demi

‘Zij hebben alleen meegedaan om achteraf zoveel mogelijk boekingen binnen te rijven. Daar waren ze tijdens ons verblijf in Thailand al heel hard mee bezig. Sidney had het daar zo vaak over, dat ik me afvraag in hoeverre hij en Demi de relatietest écht zijn aangegaan. Er zijn dingen gebeurd. Met alles wat ik nu weet, vraag ik me af of ze bepaalde dingen niet expres gedaan hebben om meer in the picture te komen...’

Roger & Laura

‘Dat zijn twee heel saaie mensen, hé. Vooral Roger is een hopeloze zaak. Ah ja, die ging meteen na het avondeten al slapen. Om acht uur!’