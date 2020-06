Verleidster Romée rekent af met ‘fuckboy’ Zach: “Hij was echt ziekelijk verliefd op mij” SDE

10 juni 2020

08u43

Bron: Grazia 0 TV Tijdens ‘Temptation Island’ hoefde de Nederlandse Romée (22) niet al te veel moeite te doen om de zelfverklaarde ‘fuckboy’ Zach (24) in haar bed te krijgen. Ook na het programma bleven de twee elkaar zien. Maar in tegenstelling tot wat Zach beweerd, was het Romée die er uiteindelijk de stekker uittrok. Dat vertelt ze in Grazia.

Even recapituleren. Zach en z'n iets oudere geliefde Simone kwamen pas halverwege ‘Temptation Island’ aan, ter vervanging van het weggestuurde koppel Gianni en Melissa. Zach zou aan z'n vriendin bewijzen dat hij een volwassen man was, en klaar om aan kinderen te beginnen. Maar al meteen de eerste avond liep het fout. De Nederlander flirtte erop los en ging in bed ‘knuffelen’ met verleidster Romée. Lijdend aan plotseling geheugenverlies, besloot hij om z'n joker in te zetten voor het kampvuur, waarop een teleurgestelde Simone enkel een zwart scherm te zien kreeg. Dat ze die teleurstelling uitte tegen verleider Bas, zette dan weer kwaad bloed bij Zach. Daarna gingen alle remmen los en kwam het echt tot een vrijpartij met Romée. Allemaal de schuld van Simone, vond Zach.

Die relatie bleef dus niet duren, en dus stortte Zach zich na ‘Temptation Island' in de armen van Romée. Ze spraken nog ene paar keer af, vertelde zelfverklaarde ‘fuckboy’, maar zij wilde meer dan hij. Klopt niet, zegt Romée nu in Grazia. “Ik ben nog supervaak bij hem langs geweest, zowel in zijn oude huis waar hij toen met zijn vrienden woonde als in zijn nieuwe huis. Hij was echt ziekelijk verliefd op mij en ik merkte dat hij wel steun bij mij vond.”

Tot een echte relatie kwam het niet, want Romée trok er al snel de stekker uit. “Op een gegeven moment heb ik best veel gezeik met hem gekregen, ook op mijn werk, en toen heb ik gezegd: ‘Dit gaat ‘m niet worden.’ Hij zegt in elk interview dat híj het heeft afgekapt, maar dat is totaal niet waar.”

Of ze echt gevoelens voor hem had, laat Romée in het midden. “In het begin was het vooral spel, maar ik vond hem wel een leuke jongen”, zegt ze. “Ik heb het idee dat wat je op tv van Zach ziet, maar tien procent is van zijn ware persoonlijkheid. Hij was supergezellig en heel leuk gezelschap, ook al is het natuurlijk een idioot. Ik had niet superveel gevoel voor hem, maar ik kon het wel heel goed met hem vinden.”

En Zach, die kan z'n verleidster - voor wie hij een tattoo liet zetten - duidelijk niet loslaten. “Hij appt me altijd van: ‘Maak me niet belachelijk’, maar ondertussen zegt hij zelf wel dingen als: ‘Ik wilde een psychologisch spelletje met haar spelen.’ Maar ach, het maakt me niet uit, iedereen die hem kent, weet dat hij niet altijd de waarheid spreekt.”

