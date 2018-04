Verleiders 'Temptation Island' krijgen eigen programma Suzanne Borgdorff

10 april 2018

22u59

Bron: AD 0 TV YouTuber Kaj Gorgels gaat voor de Nederlandse streamingdienst Videoland de zevendelige reeks De Beste Verleiders presenteren, waarin hij elke week op pad gaat met een vrijgezel en een van de verleiders uit het huidige en het vorige seizoen van het populaire programma Temptation Island .

Volgens Videoland hebben de vrijgezellen weinig ervaring in de wereld van de liefde en vinden ze het moeilijk in de buurt van een vrouw te zijn. Ze worden onderworpen aan een opdracht en 's avonds klaargestoomd voor een date. De verleiders geven via een oortje tips. Aan het einde van de reeks wordt duidelijk welke deelnemer zich de beste verleider mag noemen.



Aan De Beste Verleiders werken uit het huidige seizoen verleider Fabrizio, de Nederlandse Tireily, Gino en Matthew, ook wel bekend als B.G. 'Bloedjegeil', mee. Ook Levi, Alex en Ken uit Nederland uit het vorige seizoen zeiden 'ja'.



De show is vanaf 12 april te zien op Videoland.