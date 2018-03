Verleider Joshua: "Ik had niet alleen met Megan seks" TDS

06 maart 2018

16u38

Bron: Eigen berichtgeving 1519 TV De stomende vrijpartij tussen Megan en verleider Joshua in 'Temptation Island' staat wellicht voor eeuwig in het Vlaamse tv-geheugen gegrift. De kijkers smulden van haar overspelige avontuurtje, dat genadeloos op de gevoelige plaat werd vastgelegd om bij het kampvuur aan Kevin te tonen. Al was Megan blijkbaar niet de enige verovering van Joshua tijdens zijn tijd in Thailand....

Want er zijn blijkbaar nog meer 'Temptation'-geheimen die het licht nog niet zagen. Toen Joshua zopas te gast was bij 'Zie Ze Liegen', een online reeks waarin Bekende Nederlandsers en YouTubers aan de leugendetector worden gelegd, heeft hij enkele verbazende onthullingen gedaan.

Onzeker en alleen

Zo is Joshua ondanks zijn looks en 'verleider'-stempel eigenlijk heel onzeker. Hij heeft nog nooit een vriendin gehad, zo vertelt hij. "Ik ben zeer verlegen door dingen die gebeurd zijn in het verleden. Ik durf me daardoor niet snel te settelen." Dankzij de realityreeks kon hij zich ontpoppen. "Toen ik aankwam op het eiland was het voor mij heel erg inkomen. Toen ben ik door de jongens uiteindelijk opgekrikt en toen dacht ik: "Ik hoor hier ook gewoon.""

"Ik heb spijt"

De stomende beelden van Megan en Joshua brachten de twee in een lastig parket. Iets wat ook Joshua zelf beseft. "Ja ik kan het beter nu maar eerlijk zeggen: als ik het over zou kunnen doen, had ik het nooit gedaan. Ik zou het hele programma geen seks willen hebben, misschien gekust, maar seks voor de camera doe ik nooit meer. Als ik nu de beelden zie denk ik: "Fuck wat heb ik gedaan?""

In tranen

We krijgen tijdens de leugentest ook een andere kant van Joshua te zien: die van gevoelige jongen. Op de vraag waarom zijn familie zo belangrijk voor hem is, antwoordt hij half in tranen: "Een paar jaar geleden heb ik iets heel ergs meegemaakt. Ik kan het mij niet voorstellen hoe die situatie zou verlopen zijn zonder mijn broers of zussen..."

Lees verder onder het fragment

Nog seks

Het vuur wordt Joshua vervolgens evenwel nog meer aan de schenen gelegd: heeft hij tijdens zijn deelname aan 'Temptation' nog meer seks gehad? Waarop hij meteen toegeeft dat hij ook een verleidster alle hoeken van zijn Thaise hotelkamer heeft laten zien. Maar wanneer Joshua gevraagd wordt wie, hult de verleider zich in stilzwijgen. "Komaan, dat gun ik haar echt niet." Toch geeft Joshua ook zelf één en ander prijs: hij verklapt wel dat Laetitia zijn favoriete was. Zou zij hem Megan dus al hebben doen vergeten? Wordt ongetwijfeld vervolgd...

Je kan de volledige aflevering hier bekijken: