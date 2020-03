Verleider Grigor werpt alles in de strijd op ‘Temptation Island’: “Als ik de kans krijg, dan hap ik toe” Redactie

05 maart 2020

10u00

Bron: TV Familie 0 TV Grigor waagt dit jaar zijn kansen als verleider in ‘Temptation Island’. Hij is 28 jaar oud en is afkomstig uit Dendermonde. Z ijn ouders zijn Armeniërs. Hij heeft vier tatoeages, en vooral het kruisbeeld op z’n borstkas valt op. In weekblad TV Familie vertelt de verleider dat hij er alles zal aan doen om de vrouwen op eiland in zwijm te laten vallen voor zijn charmes.

“Ik ben nochtans katholiek opgevoed”, zegt Grigor. “Ik geloof dat er een God is en ik zie dat kruisbeeld als een soort van bescherming. Maar het gebod ‘doe nooit wat onkuisheid is’ lap ik aan m’n laars. Hm, eigenlijk ben ik geen goeie katholiek.” De verleider gaat verder: “Ik kom uit Armenië, op mijn veertiende ben ik met m’n moeder naar hier verhuisd. Ze hertrouwde toen met een Armeniër die in België woonde.”

Jij kwam hier dus pardoes terecht maar sprak allicht geen woord Nederlands.

Tuurlijk niet. Dat was lastig... Ik ben toen een heel schooljaar naar een taalschool geweest om Nederlands te leren. En gelukkig ben ik erg sociaal en maak ik rap vrienden. Sinds mama en ik hier wonen, ben ik nooit meer in Armenië geweest. Misschien komt dat er weleens van, al reis ik liever naar een écht exotische bestemming.

Dan is ‘Temptation Island’ sowieso iets voor jou. Maar zeg eens: zie jij je vader nog?

Nee. Ik heb geen contact meer met mijn biologische vader. Mama is al lang bij hem weg, en ik wilde hem nadien niet meer zien. Omdat hij mama pijn heeft gedaan. Daarom: dat is voor mij een afgesloten hoofdstuk.

Jij ziet er als een ervaren versierder uit. Bén je dat ook?

Mja, ik heb toch al wat watertjes doorgezwommen zal ik maar zeggen. Maar als prille tiener was ik verlegen tegenover meisjes. Ik was een mager ventje en dacht: ‘Pfff, ze zien mij toch niet staan.’ En ik durfde niet op een meisje af te stappen. Maar toen leerde ik mensen kennen die bezig waren met fitness en begon ik me op m’n lichaam toe te leggen. Naarmate ik meer en meer spieren kweekte, groeide mijn zelfvertrouwen.

En dus heb jij je schade ingehaald wat het versieren van meisjes betreft?

Och, je moet je daar geen overdreven dingen bij voorstellen. In ieder geval: ik profiteer van het leven, zeker wel. En ik heb de chance dat vrouwen mij veel aandacht schenken, en ik heb veel aandacht voor hen.

Hoeveel relaties heb jij achter de rug?

Drie serieuze. De laatste duurde vier jaar, we woonden samen. Maar uiteindelijk heb ik er een punt achter gezet. Er was van mijn kant geen verliefdheid meer, zie je. En ja, dan maak je er beter een einde aan in plaats van te liegen en te bedriegen. De korte pijn is altijd beter.

Jij ziet er een passionele, warmbloedige lover uit...

Euh... Laat ons zeggen dat ik inderdaad een stevig libido heb. Tegen goeie seks zeg ik geen ‘nee’. En zonder te willen opscheppen: ik heb nog nooit klachten gehad van mijn bedpartners. Ik begin zacht, maar daarna mag het heftig en wild worden. En er zijn weinig standjes die ik niet wil doen. Ik heb ook helemaal niets tegen attributen zoals zweepjes en handboeien. Maar échte sm: nee, dank u.

Op wat voor type vrouw val jij?

Al mijn lieven waren tot nu toe blondjes. Maar de haarkleur speelt geen rol meer. Ik heb wél graag een vrouw met een mooi, sportief lichaam. En een grote boezem? Dat mag, ja. Ook een mooie ronde poep vind ik sexy. Ik val altijd eerst op iemands uiterlijk. Maar er moet ook een mooie inhoud zijn.

Een vrouw moet voor jou wellicht ook trendy en goed gekleed zijn, niet?

Welja, want ik werk als fashion stylist. Ik ben de meer mannelijke versie van Jani Kazaltzis, zeg maar. (lacht) Ik wil altijd trendy gekleed gaan. Logisch ook: ik ben m’n eigen visitekaartje, hé. Die troef speel ik ook uit in ‘Temptation Island’, al hebben we daar overdag natuurlijk niet veel kleren gedragen.

Hoe kóm je er eigenlijk bij om fashion stylist te worden?

Kijk, aanvankelijk wilde ik kapper worden. Ik heb in avondschool een kappersopleiding gevolgd. Maar via via ben ik in de styling beland. En dat is helemaal mijn ding! Mensen blij maken door hen knap te stylen, daar word ik zelf ook blij van. Shoppen is - naast fitness - trouwens een hobby van mij.

Je brengt dus veel tijd door in kledingwinkels. Heb je ooit al seks gehad in een pashokje?

Nee zeg, die hokjes zijn veel te klein, wat een gedoe zou dat zijn. Maar ik heb het wél eens in een vliegtuig gedaan!

En ook in een zwembad? Dat gebeurt wel vaker in ‘Temptation Island’.

Ik zwijg, ik mag niks verklappen! Maar ‘Temptation Island’ is sowieso heel leuk. Je leert nieuwe mensen kennen en kunt je verleidingstechnieken uittesten. Zo van: val ik in de smaak of niet? Ik heb me daar niet ingehouden, hoor. Als ik de kans kreeg, hapte ik toe.

Wat vindt jouw moeder ervan dat jij je gangen gaat als verleider op tv?

Mama had nog nooit naar ‘Temptation Island’ gekeken. Dus, ik legde haar kort uit dat het de bedoeling was dat ik relaties op het spel zou zetten. Ze moest eens hard lachen en zei: ‘Je bent oud en wijs genoeg om weten wat je doet.’ Dus nu kijkt ze naar het programma. Van mij mag mama alles zien. Allez, dat dénk ik toch... Want ik weet er niet alles meer van, zie je. (lachje)