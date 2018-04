Verleider Gino: "Deborah's tranen lieten me inzien dat ik geen flierefluiter meer wil zijn" KV

12 april 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV "Het is zo zielig voor Deborah dat ze op tv nóg eens wordt geconfronteerd met het idiote gedrag van Tim", zegt de Nederlandse verleider Gino (27) in Dag Allemaal. Hij biedt de schaamteloos bedrogen Deborah een troostende schouder aan, en komt daarbij tot confronterende inzichten over zichzelf.

De jongste kampvuurbeelden hakten er serieus in bij Deborah. Als een emotioneel wrak strompelde ze terug naar het vrouwenresort. Begrijpelijk, de Aalsterse vertrok naar Thailand met het vooruitzicht van twee weken vakantie in een luxeresort, met daarna een huwelijksaanzoek van háár Tim. Althans: dat was zijn belofte. Hij had immers al een ring, zoals hij tot vervelens toe herhaalde in de eerste dagen op ’t eiland.

