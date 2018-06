Verlegen klein meisje verandert in Janis Joplin wanneer ze zingt in 'America's Got Talent' MVO

13 juni 2018

11u13 214 TV Courtney Hadwin (13) liep rood aan toen ze voor het eerst het podium van 'America's Got Talent' betrad. Niemand had verwacht dat net dit verlegen meisje zou transformeren tot een superster vanaf het moment dat de muziek begon te spelen.

Toen Mel B haar vroeg hoe ze zich voelde, reageerde ze eerder timide met "Ik ben een beetje nerveus". Maar daar viel niets meer van te merken tijdens haar performance.

Hadwin koos voor het stevige nummer 'Hard to Handle' van Otis Redding. Haar krachtige stem verraste zelfs de kritische Simon Cowell. "Wauw, meisje! Jij was een verlegen klein ding toen je opkwam, en dan ging je zingen en veranderde je in een leeuw! Dat is ongelooflijk!"

Howie Mandel was echter nóg meer onder de indruk. "Ken je het verhaal van Janis Joplin? Zij werd ontdekt tijdens een show waar niemand haar ooit al had gezien of al van haar had gehoord. Dat platencontract veranderde haar leven. Ik kan je geen contract aanbieden, maar wél een Golden Buzzer!" Die Buzzer verzekert Hadwin van een plaatsje in de finale. Wordt ongetwijfeld vervolgd.