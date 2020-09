Verlamde Sara-Fien (19) getuigt emotioneel in ‘Axel Gaat Binnen’: “Voor mij hoefde het niet meer” TDS

07 september 2020

22u30

Bron: VTM 1

Voor ‘Axel Gaat Binnen’ van deze week verblijft Axel Daeseleire (51) vijf dagen in het revalidatiecentrum van het UZ Gent en leeft er mee op het ritme van de patiënten. Hij ontmoet er Sara-Fien, een dappere jongedame die verlamd is tot aan haar knieën. “Voor mij hoefde het niet meer”, vertelt zij emotioneel. Axel laat in deze uitzending meermaals tranen wanneer hij geconfronteerd wordt met de verhalen van mensen die ontzettend moedig zijn en soms een 2.0-versie van zichzelf worden, net door wat ze hebben meegemaakt.

‘Axel Gaat Binnen’, elke maandag om 21.40 bij VTM en op VTM GO.