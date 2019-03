Verklapt verleider Gaetan de afloop van ‘Temptation Island’? “Demi en ik hebben nog elke dag contact” KD

11 maart 2019

07u12

Bron: LINDA 0 TV Verleider Gaetan heeft in een aflevering van het Nederlandse ‘Slikken of Fikken’ mogelijks iets verklapt over de afloop van ‘Temptation Island’. De jongeman vertelde er dat hij nog dagelijks contact heeft met Demi. “We appen elke dag”, bekent hij.

“We hadden een goede klik en dat was iets wat ik niet had verwacht. Het leek erop dat ze op mij viel”, aldus de verleider in het programma. “We appen elke dag, FaceTimen ook. Over bepaalde gebeurtenissen, scènes en dingen die we zien op tv.” Meer wou Gaetan er niet over kwijt. Of de relatie van Demi de afleveringen van ‘Temptation Island’ overleeft, moet nog blijken. Maar dat er een band opgebouwd is met de verleider, is wel duidelijk.