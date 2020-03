Verklapt Christophe dat hij nog een koppel vormt met Nick? “Veel geliefden kunnen elkaar nu niet zien” Lorenzo Veppi

23 maart 2020

10u24

Bron: Qmusic 1 TV Met Nick en Christophe heeft het huidige seizoen van ‘Blind Getrouwd’ eindelijk een homoseksueel koppel. Hoe het afloopt tussen de twee, is nog niet duidelijk, of toch?

In de ochtendshow van Qmusic belden Sam, Inge en Wim met Christophe over de aflevering van zondagavond, waarin onder andere de ovenschotel sneuvelde. “Ik kan hem toch niet buitensmijten omdat hij mijn patatten laat vallen”, zei hij daarover. Nog opmerkelijker: wanneer het over het coronavirus gaat, heeft Christophe het over hoe hij en Nick contact houden. Misschien wat wishful thinking, maar je zou bijna denken dat hij verklapt dat ze nog een koppel vormen.