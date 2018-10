Verkiezingsprogramma’s lokken minder kijkers dan in 2012 MC

15 oktober 2018

12u04 0 TV De verkiezingen van voorbije zondag mochten dan goed bekeken worden op VTM en VRT, toch lokten ze minder kijkers dan 6 jaar geleden.

‘Kies 18’, het grote verkiezingsprogramma van Eén trok zondag tussen 13.30 u. en 22.50 u. gemiddeld 688.000 kijkers. Het Journaal van 13 uur haalde 558.000 nieuwsgierigen. Het eerste verkiezingsblok, tussen 12 en 13 uur, was goed voor 293.000 kijkers. Bij VTM startte de verkiezingsverslaggeving stipt om 12 uur, liep tot 22 uur en trok gemiddeld 322.000 kijkers. VTM had een wat jonger profiel dan Eén. Piekmoment voor ‘Kies 18’ lag om 19.30 uur met 1.073.161 kijkers. Op VTM was de piek wat later, om 20 uur stipt, met 669.217 kijkers.

Wellicht had het laatzomerweer er heel wat mee te maken, maar de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen zondag trokken gevoelig minder kijkers dan zes jaar geleden. Op 14 oktober 2012 was het koel en nat, bij zo’n 12 graden. Eén was toen de grote slokop met ‘Verkiezingen 2012’ en gemiddeld 880.795 kijkers. Het piekmoment bij de VRT lag toen om 19.58 uur met de speech van Daniel Termont in Gent, goed voor 1.312.608 kijkers. VTM koos in 2012 om niet de hele avond op de verkiezingen in te zetten, maar scoorde om 20 uur wel door met de intrede van Bart De Wever, goed voor 601.028 kijkers. ‘Tegen de Stemmen Op’, haalde toen in de late avond 463.000 kijkers.

Voetbal

Vrijdag scoorden én de Rode Duivels én VTM met voetbal. De interland tegen Zwitserland haalde 1.051.000 voetbalfans. MC