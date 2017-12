Verkeersslachtoffer Michael vertelt zijn verhaal: "Ik ben 24 en eigenlijk had ik hier niet mogen staan" DBJ

Bron: Geronimo

Morgen zendt Vtm een speciale aflevering van 'Helden van hier' uit. Daarin niet de hulpverleners, maar de slachtoffers het woord, veel van hen verwerken immers nog trauma's van hun ongeval. In de trailer is het heftige verhaal van Michael te zien. "Ik ben 24 jaar en eigenlijk had ik hier niet mogen staan", vertelt hij voor een klas middelbare schoolstudenten.

Geronimo Michael