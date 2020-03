Verhuist ‘Gert Late Night’ van Antwerps jacht naar villa in Oostduinkerke?

MC

19 maart 2020

17u03 3 TV Het lijkt zo goed als zeker dat het nieuwe seizoen van ‘Gert Late Night’ dit voorjaar niet vanop het jacht van Gert Verhulst, in de schaduw van het MAS in Antwerpen, maar vanuit zijn statige villa in Oostduinkerke zal worden uitgezonden.

Woensdagavond al doken Gert en zoon Viktor op in het VIER-reportagemagazine ‘#corona2020’ en maakten ze bekend dat James Cooke donderdag zou langs komen. Wat sinds woensdag eigenlijk niet meer mag, tenzij om professionele redenen. En die zijn er in dit geval. Gert en James zullen hun ‘Gert Late Night’ vanaf 20 april immers niet in de beperkte ruimte van de ‘Evanna’ kunnen maken. Laat staan dat daar nu al voorbereidingen mogelijk zijn. Dus verhuizen ze naar de luxueuze villa van Gert in Oostduinkerke om er de latenightshow van VIER te ontvangen. Mogelijk starten ze zelfs vroeger dan voorzien. Dat was nu 20 april, net na de Paasvakantie.

Hoe ze straks, bij een eventueel verdere lockdown, gasten naar daar zullen krijgen is een andere vraag. Plaats is er evenwel voldoende in de villa van Gert. Met vijf badkamers, vijf slaapkamers, twee zwembaden en nog wat extra luxe zou ‘Gert Late Night’ er in de beste omstandigheden kunnen plaatsvinden.