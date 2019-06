Verhaallijn rond baby in ‘Familie’ krijgt plots verrassende wending KD

21 juni 2019

21u15

Bron: VTM 26

Het zag er in ‘Familie’ even niet goed uit voor de kleine Kasper, het zoontje van Marie (Lien Van de Kelder) en Cédric (Yanni Bourguignon). Deze week liet Mathias (Peter Bulckaen) nog een overlijdensakte van de baby zien aan de privédetective die Véronique (Sandrine André) op hem en Marie afstuurde.

De boodschap dat haar kleinzoon niet meer in leven was, kwam bij Véronique erg hard aan. Vanavond kregen de Familie-kijkers echter te zien dat Mathias gelogen heeft. Kasper bleek gezond en wel in zijn wiegje te liggen. Nog maar eens een bewijs dat Marie en Mathias ver willen gaan om samen een nieuw leven op te bouwen, ver weg uit de schijnwerpers.