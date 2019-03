Verdwijnt ruziemaker Manuel vanavond al uit 'Familie'? Redactie

00u00 1 TV In 'Familie' gaat het bij Fashion van kwaad naar erger met de nieuwe hoofdontwerper Manuel. Zijn positie wankelt, na een zoveelste clash met de collega's. Verdwijnt het personage van 'W817'-acteur Danny Timmermans deze avond al?

"Dat mag ik nog niet verklappen, natuurlijk", zegt Danny. "Maar mijn scènes voor 'Familie' zijn wel allemaal al opgenomen. Ik heb me enorm geamuseerd. Dat Manuel slechts een gastrol was, wist ik op voorhand. Ik had daar ook vrede mee. Toen ik hiervoor gepolst werd, was ik zelfs aangenaam verrast omdat ik als theateracteur niet zoveel tv-voorstellen krijg. Ik wilde wel al langer eens meespelen in een soap. En dat is me enorm bevallen. Zeker omdat mijn personage een klein smeerlapke is. Elke acteur vindt het heerlijk om dat te spelen." Op dit moment toert Timmermans door Vlaanderen met de schoolvoorstelling 'Miss Wifi en Koebrev experimenteren'. "Ik sta op de scène met mijn vrouw: Machteld Timmermans, die Goedele speelt in 'F.C. De Kampioenen'. Dat hebben we al vaker gedaan, zowel op tv als in het theater. Wij hebben geen woorden meer nodig om elkaar perfect aan te voelen."

"Ik ben blij met mijn theaterwerk, maar wat extra tv-opdrachten zouden welkom zijn", gaat de acteur verder. "Misschien krijgt 'Familie' nog een vervolg? Ik heb de makers bij mijn afscheid gezegd dat mijn rol gerust wat langer had mogen duren omdat het zo goed is meegevallen. Ze weten dus dat ze me altijd mogen bellen als ze Manuel een comeback willen laten maken. Ik heb de voorbije dagen trouwens gemerkt hoe populair 'Familie' wel is. Op straat word ik regelmatig aangeklampt door trouwe 'Familie'-fans. Dat ben ik niet gewoon en dat is wel fijn." (HL)

