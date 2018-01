Verdwijnt Gossip Girl straks écht? Netflix reageert zelf TDS

24 januari 2018

20u07

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV Volgens enkele media gaan de fans van de Amerikaanse televisieserie 'Gossip Girl' best op zoek naar een nieuwe reeks om te bingewatchen. Netflix zou alle afleveringen rond Blair en Serena volgende maand al offline halen. De streamingdienst heeft nu zelf gereageerd op het nieuws.

En het is goed nieuws, want 'the scandalous lives of Manhattan's elite' blijven beschikbaar. Ook in de toekomst, zo benadrukt Netflix op Twitter. "Je weet hoe dat gaat met roddels. Je favoriete Upper East Siders blijven op Netflix. XoXo"

Netflix zou erin geslaagd zijn de rechten van 'Gossip Girl' te verlengen, hoewel dat niet zo vanzelfsprekend is. Gedurende heel het jaar 2018 zijn én blijven de afleveringen van alle zes seizoenen op te vragen.

Je weet hoe dat gaat met roddels. Je favoriete Upper East Siders blijven op Netflix. XoXo pic.twitter.com/CzDIJ0EZv7 Netflix NL & BE(@ NetflixNL) link

No worries, Gossip Girl is er in 2018 ook gewoon nog! Xoxo Netflix NL & BE(@ NetflixNL) link