Verdikt én vermagerd: Kat en Lyn maken de balans na vijf weken dagelijks alcohol DBJ

20 november 2018

21u15 0 TV Vijf weken lang gingen Kat (30) en Lyn (31) Kerkhofs in ‘Tipsy’ het experiment aan om élke dag minstens twee glazen alcohol te drinken. In de laatste aflevering werd duidelijk wat dat doet met een lichaam. Professor Sabbe maakt de balans op voor de twee zussen.

Volgens professor Sabbe zijn er twee soorten alcoholverslaafden: mensen die goed blijven eten en verdikken of mensen die voornamelijk leven van de calorieën van alcohol en minder voedselinname hebben. Kat behoort duidelijk tot de eerste groep, Lyn tot de tweede.

Door het avontuur weegt Kat anderhalve kilo extra, dat er voornamelijk op haar buik bijkwam. Dat extra gewicht trainde ze er ondertussen al opnieuw af in ‘Dancing With The Stars’. Verder was het alcoholverbruik ook zichtbaar op het volume van haar rode bloedcellen. Ze kan minder zuurstof transporteren in hetzelfde volume bloed dat rondgepompt wordt. Haar ijzergehalte daalde opvallend, het aantal vetten in haar lichaam was bijna verdubbeld, maar haar magnesiumpijl bleef vreemd genoeg hetzelfde. Normaal gezien daalt dat bij chronisch alcoholgebruik.

Lyn behoort duidelijk tot het andere type alcoholverslaafde dat professor Sabbe beschrijft. In de vijf weken van dagelijks drinken verloor ze twee kilogram. Voor de rest rinkelde de alarmbel bij Lyn wel luider dan bij haar zus. Ook bij Lyn is er een vermindering van bloedtransport. Haar magnesiumpijl was drastisch gezakt, in die mate zelfs dat het bij verergering zou kunnen leiden tot levensbedreigende hartritmestoornissen. Door de combinatie van het alcoholgebruik en het ongezonde eten komt ze in de gevarenzone qua vetten in haar lichaam. Dat kan volgens de professor leiden tot hartinfarcten of aantasting van de bloedvaten.

In ‘Tipsy’ dronken Kat en Lyn Kerkhofs vijf weken lang minstens twee alcoholische consumpties per dag. Wanneer ze een drankje aangeboden kregen, mochten ze niet weigeren. Dat zorgde voor een balans van minstens 70 drankjes in totaal, er werd voor 950,81 euro drank ingeslagen.