Verbijstering alom na de meest bizarre bokskamp in 'Boxing Stars': "Faroek had beter niet zo hoog van de toren geblazen"

Bron: Dag Allemaal 0 TV Faroek Özgünes (54) versus Sieg De Doncker (29). Hun kamp in ‘Boxing Stars’ zindert nog na, maar niet om de reden die een zegezekere Faroek zich had voorgesteld. "Dit was anti-reclame voor de bokssport!", zegt z’n trainer, die zijn teleurstelling in Faroek niet wegsteekt.

Aan z’n voorbereiding heeft het niet gelegen. Faroek Özgünes, gerechtsspecialist bij VTM, zou z’n kans in ‘Boxing Stars’ met beide handen grijpen. Drie keer per week bokste hij bij z’n coach Hubert Firens. Niet de minste, want de man heeft onze nationale boksploeg onder z’n hoede. Faroek ging ook lopen om z’n conditie te verbeteren.

‘De gemeenste’

Door die doorgedreven trainingen, in combinatie met z’n status als amateur-vechtsporter - Faroek heeft aan thaiboksen gedaan en beoefent mixed martial arts - leek tegenstander Sieg De Doncker al bij voorbaat veroordeeld tot een figurantenrol in het spektakel dat Faroek zou gaan opvoeren. "Oké, mijn conditie is niet om over naar huis te schrijven", zei hij begin dit jaar nog. "Maar ik weet dat mijn slagen aankomen. Eerlijk? Ik zou niet graag tegen mezelf vechten." Of nog: "Ik ben misschien de kleinste en de oudste, maar ook de gemeenste en de taaiste."

Ontroostbaar

