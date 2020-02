Verbazing troef in eerste dubbelaflevering ‘Temptation Island’: “Ik voel me instant een beetje slecht” SDE

28 februari 2020

22u30

Bron: VIJF 0 TV De eerste dubbelaflevering van ‘Temptation Island’ werd vanavond uitgezonden op VIJF. De koppelhelften zijn van elkaar gescheiden en de verleiders en verleidsters zijn helemaal klaar om aan het spel te beginnen.

Na lang wachten kunnen de koppelhelften eindelijk de vrijgezellen ontmoeten. Al krijgen ze niet echt wat ze verwachten, want de mannen ontmoeten de mannelijke verleiders en hun vriendinnen de verleidsters. “We dachten dat Rick de verleidsters zou meebrengen", klinkt het. “Maar hij had wat anders bij: een bus vol testosteron.”

Dit seizoen zullen de koppels niet tot het kampvuur moeten wachten om erachter te komen of hun wederhelften zich gedragen hebben. Wanneer de gong weerklinkt, heeft iemand in het andere resort een fout begaan. “Ik voel me instant een beetje slecht", klinkt het.