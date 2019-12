Verbazing in ‘Steenrijk, Straatarm’: met welk trucje kreeg papa Sander toch een rijkelijke maaltijd op tafel? SDE

Sander, de vader van het rijke gezin, moet rondkomen met 35 euro. Toch slaagt hij erin om een rijkelijke maaltijd op tafel te brengen. Niemand begrijpt hoe, tot hij vertelt hoe hij aan het geld is gekomen. De tuin lag blijkbaar vol lege flessen en die bracht hij allemaal naar de winkel voor het statiegeld. “Alle lege flessen die hier in de tuin lagen, dat was hun reservepotje voor in geval van nood", klinkt het nadien echter schuldbewust. “Ik voel me nu toch wel wat schuldig dat we dat hebben ingeleverd en opgemaakt.”

