Vera verloor 300 euro door valse schoonheidsadvertenties met BV's Daimy Van den Eede

10 september 2019

06u00

Bron: VTM 0 TV Zo’n twee jaar geleden doken er op het internet allerlei advertenties op waarin BV’s schoonheidsproducten aanraadden en daarvoor zelfs hun job opgaven. Onder meer An Lemmens en Evi Hanssen werden het gezicht van fake news. Vera Verbist is één van de meer dan honderd gedupeerden.

Vera verloor 300 euro door een proefpakket de bestellen dat eigenlijk gratis was. “Ik zag een Facebook-bericht dat An Lemmens ontslagen was bij ‘The Voice’ omdat ze haar eigen schoonheidsproducten verkocht”, vertelt ze. “Ik heb doorgeklikt naar die website, omdat ik dacht dat als An die producten aanbiedt, ze wel oké zouden zijn”.

