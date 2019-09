Venezolaanse Patricia uit ‘Bake Off’ verhuisde voor de liefde naar ons land: “Maar jammer genoeg bleef het niet duren” Redactie

25 september 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 TV “ Het leven in België is heel aangenaam, ik wil hier nooit meer weg”, zegt Patricia (31) uit ‘Bake Off’. Toch heeft de Venezolaanse het niet altijd makkelijk. Niet als alleenstaande mama, en ook niet met haar job: “Ik heb in mijn thuisland geen vier jaar gestudeerd om de rest van mijn leven poetsvrouw te zijn.”

De Venezolaanse Patricia stelde zich al kandidaat voor het eerste seizoen van ‘Bake Off Vlaanderen’, maar toen zorgde de taalbarrière ervoor dat ze niet geselecteerd werd. Patricia verhuisde vier jaar geleden met haar twee dochters Lua (9) en Soleil (8) naar België. Sinds ze jaren geleden voor het eerst ‘The Great British Bake Off’ zag, droomt ze ervan om deel te nemen aan het bakprogramma. En dat is haar dit keer wel gelukt. Al liep het niet van een leien dakje.

In de eerste aflevering was te zien hoe haar taart in brand vloog in de oven. “‘Waar zijn de vuurmensen?!’, riep ik. Ik was zo de kluts kwijt dat ik niet meer op het woord ‘brandweer’ kon komen”, zegt Patricia. “Gelukkig was Wim (Opbrouck, nvdr) in de buurt om mij te helpen.” Intussen kan Patricia met het incident lachen. “Maar ik was wel even bang dat ik meteen uit het programma zou vliegen. Anderzijds is het goed dat dit me overkwam, want daardoor heb ik laten zien hoe ik ben: alles kan in brand staan, maar ik ga gewoon door. Zo sta ik ook in het leven.”

En meteen kent iedereen jou.

Klopt. Alles wat ik doe, doe ik met passie. Zelfs mijn werk als poetsvrouw. Ik schrijf daar soms gedichtjes over. Ik schrijf gedichten over álles. Hoe ik knutsel, schilder, bak, zelfs over de manier waarop ik Nederlands heb geleerd.

‘Ook wanneer alles in brand staat, ga ik door’, zeg je. Heb jij dan al zoveel meegemaakt?

Ik heb het zeker niet altijd gemakkelijk gehad. Het leven in België is heel aangenaam, maar als alleenstaande mama van twee kinderen is het soms zwaar. Ik ben hier alleen, zonder mijn familie, en daar heb ik het soms lastig mee. Maar ik probeer vooral te kijken naar wat ik heb, en niet naar wat ik mis.

Wat is het moeilijkste aan ­alleenstaande moeder zijn?

Dat ik nooit een moment voor mezelf heb. Als ik dan toch eens een keer alleen iets kan gaan eten of gaan dansen, geniet ik dubbel zo hard, want ik weet niet wanneer die kans zich nog eens zal aandienen. (lachje) En dan is er nog de grote verantwoordelijkheid. Ik moet sterk zijn en heel goed voor mezelf zorgen, omdat ik als enige verantwoordelijk ben voor Lua en Soleil. Dat weegt soms wel.

Hoe ben jij eigenlijk in België terechtgekomen?

Ik ben destijds mijn Belgische vriend gevolgd, maar jammer genoeg bleef het tussen ons niet duren. Zoals zoveel relaties de dag van vandaag, hé. Terugkeren naar Venezuela was geen optie, want door de economische en politieke crisis is het daar zeer moeilijk leven. Ik kon naar Spanje verhuizen, waar mijn vader woont, maar ik was intussen verliefd geworden op België. Ik voel me hier echt thuis.

Wat vind je zo leuk aan België?

Iedereen zorgt hier zo goed voor zijn huis, en in de lente staan er overal bloemen in de tuin. Ik vind de mensen ook heel lief. Als ik de kinderen van school ga halen, glimlacht iedereen naar mij. Ik wil hier echt nooit meer weg!

Jij werkt nu als huishoudhulp. Wat deed jij in Venezuela?

Ik heb een diploma journalistiek, maar dat beroep heb ik nooit uitgeoefend. Door de taalbarrière kon ik hier in België niet veel anders doen dan bij de mensen gaan poetsen. Ik doe mijn werk graag, en ik vind het fijn om andere mensen te kunnen helpen, maar ik zou toch graag iets anders doen. Een job met meer uitdagingen. Ik heb geen vier jaar gestudeerd om poetsvrouw te worden. Ik droom ervan om professioneel taarten te bakken en workshops te geven. Daarom zie ik mijn deelname aan ‘Bake Off Vlaanderen’ als een kans op een nieuw begin.