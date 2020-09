Veganistische verhaallijn in ‘Familie’ stoot Boerenbond tegen de borst: “De boodschap is erg anti-vlees” SDE

22 september 2020

08u15

Bron: De Morgen 0 TV Een nieuwe verhaallijn in de VTM-soap ‘Familie’, waarin te zien is hoe het personage Zjef veganistische broodjes aanbiedt in z'n Foodbar, zorgt voor protest van de Boerenbond. “Een te eenzijdige verhaallijn", klinkt het in De Morgen.

In het nieuwe seizoen van ‘Familie' is te zien hoe het personage Zjef (Jan Van den Bosch) naast klassieke broodjes ook veganistische alternatieven aanbiedt in de Foodbar en de voordelen daarvan uitgebreid aanprijst. Bij de aftiteling verschijnt een expliciete boodschap waarin staat dat de aflevering in samenwerking met GAIA gerealiseerd werd.

Dat stoot de Boerenbond tegen de borst, klinkt het in De Morgen. “‘Familie’ is een programma waar veel mensen zich aan spiegelen”, klinkt het bij woordvoerder Vanessa Saenen. “We vinden het goed dat ‘Familie’ maatschappelijke thema’s aankaart, maar dan moet het meer dan één kant laten zien. Als je het over dierenwelzijn hebt, dan is GAIA een van de stemmen die je daarover aan het woord kunt laten, maar zeker niet de enige. Nu is de boodschap erg anti-vlees, terwijl de ene levensstijl niet per se beter is dan de andere.”

Transgender

GAIA zelf ziet geen probleem met de verhaallijn. Zij zochten - naast advertenties - een andere manier om hun campagne in de kijker te zetten, vandaar de samenwerking met ‘Familie’. “In feuilletons wordt volop vlees gegeten en melk gedronken. Daar mag iets tegenover staan”, vindt GAIA-directeur Ann De Greef. “Bovendien is de boodschap niet dat iedereen opeens veganistisch moet worden. Het is toch ook niet omdat er een transgender personage in ‘Thuis’ meedoet dat iedereen zich opeens transgender voelt? Met deze campagne willen we gewoon het thema dierenwelzijn op de kaart zetten. Dat daarover nu een debat wordt aangezwengeld, is alleen maar een goeie zaak want dat doet mensen er eens over nadenken.”

VTM benadrukt dan weer dat geen eenduidig standpunt wordt gekozen. “Zjef mag dan wel extreem opgaan in zijn standpunt, hij botst op de nodige tegenkanting van zijn omgeving. Uiteindelijk zal hij moeten inzien dat iedereen hierin zijn eigen keuze moet maken en dat is ook de boodschap die ‘Familie’ wil uitdragen.”

