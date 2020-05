Veerle is de enige vrouw in ‘Boer zkt Vrouw’: "Mijn type? Kevin Janssens, maar dan tien centimeter groter"

TV

"Daten via Tinder vind ik een te grote gok", maar meedoen aan 'Boer zkt vrouw' is dat duidelijk niet. De Limburgse paardenverzorgster Veerle Liesens (29) is dit jaar de enige vrouw die via het VTM-programma op zoek gaat naar de liefde van haar leven. Al hing dat leven wel al aan een zijden draadje. "Bij de geboorte woog ik 850 gram. Dat ik hier ben, is een klein mirakel."