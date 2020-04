Veerle, David en Frits bijten spits af in eerste oproepaflevering van ‘Boer zkt Vrouw’ BDB

29 april 2020

16u43

Bron: VTM 0 TV De 29-jarige Veerle, de 23-jarige Frits en de 36-jarige David bijten de spits af in de nieuwe Boer zkt Vrouw-reeks ‘Home Sweet Home’. De drie stellen zich komende zondag voor aan de kijkers tijdens de eerste oproepaflevering op VTM.

Ook dit jaar helpen presentatrices An Lemmens en Dina Tersago zes jonge boeren - 5 mannen en één vrouw - aan een lief. “Wat we al kunnen verklappen: dat al onze boeren jong zijn, ondernemend en avontuurlijk”, vertelt An. “Ze weten allemaal goed wat ze willen, ook in de partner naar wie ze op zoek zijn. En daar gaan wij hen bij helpen! Ik kijk er alvast naar uit om alle respons voor hen te zien binnen lopen en die eerste vonken te zien overspringen.”

In de eerste oproepaflevering - te zien op zondag 3 mei om 19.50 uur bij VTM - maken we kennis met Veerle (29), Frits (23) en David (36). Een weekje later, op zondag 10 mei, worden de andere drie jonge boeren voorgesteld. Wie de boeren beter wil leren kennen, kan zich vanaf zondagavond 3 mei inschrijven via vtm.be.

