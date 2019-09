Veerle Baetens is begonnen aan de opnames van ‘Cheyenne et Lola’ KDL

27 september 2019

12u47 0 TV In de regio Hauts de France zijn de opnames begonnen van de 8-delige Franse tv-reeks ‘Cheyenne et Lola’. Eshref Reybrouck, regisseur en vriend van Cath Luyten, zal de volledige serie regisseren. Naast Reybrouck is ook Belgisch talent Veerle Baetens en director of photography Frederic Van Zandycke aan het project verbonden.

Centraal in het verhaal staan twee taaie vrouwen, gespeeld door Veerle Baetens en Charlotte Le Bon. Cheyenne (Veerle Baetens) is sinds zes maanden vrij uit de gevangenis en werkt als kuisvrouw op ferry’s, maar droomt ervan om ooit naar het Amazonewoud te trekken. Lola (Charlotte Le Bon) is een ravissante Parisienne, egoïstisch en zonder scrupules, die in Noord-Frankrijk is neergestreken om bij haar minnaar in te trekken. Cheyenne is ongewild ooggetuige wanneer Lola de vrouw van haar minnaar vermoordt, en beseft dat ze met haar strafblad wellicht zal beschuldigd worden van de moord. Ze worden betrapt door een lokale misdaadbaas, die het lichaam laat verdwijnen. Deze gunst zal Cheyenne en Lola allebei meesleuren in een gevaarlijk spel van bedrog en verraad, maar hen tegelijkertijd de kans geven om achter de rug van iedereen een fortuin te verdienen.

De opnames lopen tot december 2019.